На Полтавщині нетверезий водій після ДТП намагався відкупитися від поліції

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26 липня неподалік села Клепачі Хорольської громади 62-річний водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з’їхав у кювет, а після цього намагався підкупити поліцейських.

За інформацією поліції, чоловік не впорався з керуванням ВАЗом. Під час перевірки патрульні виявили в нього ознаки сп’яніння. Крім того, номерний знак автомобіля був частково прикритий сіткою — ймовірно, щоб уникнути фіксації камерами відеоспостереження.

Щоб уникнути відповідальності, водій запропонував поліцейським хабар. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала спробу підкупу.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Також на водія склали адміністративні матеріали за:

керування авто з прихованими номерними знаками (ст. 121-3 КУпАП),

порушення ПДР із пошкодженням транспортного засобу (ст. 124 КУпАП),

відмову пройти огляд на стан сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

Нагадаємо, що нетверезий водій у Кременчуці скоїв ДТП і втік.