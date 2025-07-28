На Полтавщині нетверезий водій після ДТП намагався відкупитися від поліції

26 липня неподалік села Клепачі Хорольської громади 62-річний водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з’їхав у кювет, а після цього намагався підкупити поліцейських.
За інформацією поліції, чоловік не впорався з керуванням ВАЗом. Під час перевірки патрульні виявили в нього ознаки сп’яніння. Крім того, номерний знак автомобіля був частково прикритий сіткою — ймовірно, щоб уникнути фіксації камерами відеоспостереження.
Щоб уникнути відповідальності, водій запропонував поліцейським хабар. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала спробу підкупу.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Також на водія склали адміністративні матеріали за:
Нагадаємо, що нетверезий водій у Кременчуці скоїв ДТП і втік.
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