На Полтавщині розшукують зниклу безвісти 73-річну жительку Донеччини Любов Золотайко

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 189

За попередніми даними, зникла жінка 1 червня під час евакуації із Костянтинівки

На Полтавщині правоохоронці розшукують зниклу безвісти 73-річну жительку Донеччини Любов Золотайко. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, жінка зникла 1 червня під час евакуації із міста Костянтинівка. Відомо, що ймовірно жінка може перебувати на території Полтавської або Дніпропетровської областей.

У поліції просять усіх, хто має будь-зяку інформацію щодо місця перебування зниклої, повідомити до правоохоронних органів за телефонами:

(099) 657-63-03, (095) 38-89-943 або за номером 102.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці розшукували зниклого безвісти Андрія Лисенка.







