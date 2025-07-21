Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого у Кременчуці Андрія Лисенка

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 515

Працівники відділення № 1 Кременчуцького районного управління поліції розшукують зниклого 29-річного Лисенка Андрія Олеговича. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

Відомо, що чоловік пішов із дому з вулиці Господарської у Кременчуці та не повернувся.

Прикмети розшукуваного: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся темне коротке, має густу бороду темного кольору.

Був одягнений у сіру футболку, темні спортивні штани, темні кросівки, чорну кепку.

Чоловік може пересуватись на синьому спортивному велосипеді.

— Якщо вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук зниклого чоловіка, просимо повідомити до відділення № 1 Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: (053) 666‑02‑15, 098‑189‑99‑44, 097‑994‑03‑56 або «102», — закликають правоохоронці.