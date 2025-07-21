Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого у Кременчуці Андрія Лисенка

Працівники відділення № 1 Кременчуцького районного управління поліції розшукують зниклого 29-річного Лисенка Андрія Олеговича. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.
Відомо, що чоловік пішов із дому з вулиці Господарської у Кременчуці та не повернувся.
Прикмети розшукуваного: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся темне коротке, має густу бороду темного кольору.
Був одягнений у сіру футболку, темні спортивні штани, темні кросівки, чорну кепку.
Чоловік може пересуватись на синьому спортивному велосипеді.
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