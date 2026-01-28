У Кременчуці чоловік пограбував магазин у ТЦ на проспекті Свободи

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 241 Коментарів: 1

Підозрюваного встановили за кілька годин

26 січня близько 18.00 у Кременчуці в одному з магазинів торговельного центру на проспекті Свободи стався грабіж. Невідомий чоловік відкрито заволодів наручним годинником. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Після повідомлення на місце події прибула слідчо-оперативна група та оперативники поліції. Правоохоронці встановили особу, причетну до злочину.

— Упродовж кількох годин оперативники Кременчуцького районного управління поліції встановили підозрюваного. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують його причетність до грабежу, — повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Наразі слідчі вирішують питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрили за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Нагадаємо, що вчора у Кременчуці затримали чоловіка, який вкрав генератор з багатоповерхівки.