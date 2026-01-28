ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

За добу на Полтавщині сталося 10 пожеж: горіли будинки, магазини та госпспоруди

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 134

 

Займання фіксували в житлових будинках, торгівельних об’єктах і господарчих спорудах у Полтаві та кількох громадах області

За минулу добу на Полтавщині рятувальники ліквідували 10 пожеж, більшість із них стались у житловому секторі. Про це повідомляється в добовому зведенні Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

У ніч проти 27 січня, близько 01.12, у Київському районі Полтави на вулиці Гожулівській загорівся магазин. Вогонь пошкодив стелю, меблі та майно, приміщення було сильно задимлене. Пожежу ліквідували рятувальники 25-ї ДПРЧ, магазин вдалося врятувати.

Майже через пів години, близько 01.38, у Зінькові горів сміттєвий бак. Вогонь повністю його знищив.

Близько 03.37 пожежа сталася у житловому будинку в Лубнах. Вогонь пошкодив стелю, меблі, вікна та двері, однак будинок вдалося врятувати. До гасіння залучалися підрозділи з Лубен і району.

Уранці, приблизно о 06.26, у селі Харківці Пирятинської громади загорівся житловий будинок. Знищено частину перекриття, але будівлю вдалося зберегти.

Близько 08.43 у селі Пироги Глобинської громади горіла господарча споруда. Під час пожежі знищено трактор, генератор і побутову техніку. Стіни будівлі були закопчені, однак саму споруду вдалося врятувати.

У Пирятині після 09.00 спалахнула пожежа в торгівельному павільйоні на вулиці Європейській. Вогонь знищив торговельне обладнання та частину покрівлі, пошкодив продукцію. Рятувальники не допустили поширення полум’я на сусідній павільйон.

Близько 14.06 пожежа виникла у житловому будинку в селі Ковалівка Полтавського району. Полум’я спричинило сильне задимлення, проте будинок вдалося врятувати.

У другій половині дня, приблизно о 16.51, у селі Циганське Полтавського району загорілася господарча споруда. Її знищено повністю, але рятувальники завадили розповсюдженню вогню на сусідню будівлю.

Увечері, близько 19.43, пожежа сталася в житловому будинку в Миргороді на вулиці Зірковій. Пошкоджено покрівлю та стіни, будинок врятовано.

Ще одна пожежа в Миргороді виникла близько 19:44, у провулку Вузькому. Цього разу житловий будинок згорів повністю.

У більшості випадків через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Нагадаємо, що 26 січня, внаслідок пожеж у житлових будинках загинули двоє людей.

Автор: Катерина Животовська
Вверх