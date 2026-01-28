За добу на Полтавщині сталося 10 пожеж: горіли будинки, магазини та госпспоруди

Займання фіксували в житлових будинках, торгівельних об’єктах і господарчих спорудах у Полтаві та кількох громадах області
За минулу добу на Полтавщині рятувальники ліквідували 10 пожеж, більшість із них стались у житловому секторі. Про це повідомляється в добовому зведенні Головного управління ДСНС України у Полтавській області.
У ніч проти 27 січня, близько 01.12, у Київському районі Полтави на вулиці Гожулівській загорівся магазин. Вогонь пошкодив стелю, меблі та майно, приміщення було сильно задимлене. Пожежу ліквідували рятувальники 25-ї ДПРЧ, магазин вдалося врятувати.
Майже через пів години, близько 01.38, у Зінькові горів сміттєвий бак. Вогонь повністю його знищив.
Близько 03.37 пожежа сталася у житловому будинку в Лубнах. Вогонь пошкодив стелю, меблі, вікна та двері, однак будинок вдалося врятувати. До гасіння залучалися підрозділи з Лубен і району.
Уранці, приблизно о 06.26, у селі Харківці Пирятинської громади загорівся житловий будинок. Знищено частину перекриття, але будівлю вдалося зберегти.
Близько 08.43 у селі Пироги Глобинської громади горіла господарча споруда. Під час пожежі знищено трактор, генератор і побутову техніку. Стіни будівлі були закопчені, однак саму споруду вдалося врятувати.
У Пирятині після 09.00 спалахнула пожежа в торгівельному павільйоні на вулиці Європейській. Вогонь знищив торговельне обладнання та частину покрівлі, пошкодив продукцію. Рятувальники не допустили поширення полум’я на сусідній павільйон.
Близько 14.06 пожежа виникла у житловому будинку в селі Ковалівка Полтавського району. Полум’я спричинило сильне задимлення, проте будинок вдалося врятувати.
У другій половині дня, приблизно о 16.51, у селі Циганське Полтавського району загорілася господарча споруда. Її знищено повністю, але рятувальники завадили розповсюдженню вогню на сусідню будівлю.
Увечері, близько 19.43, пожежа сталася в житловому будинку в Миргороді на вулиці Зірковій. Пошкоджено покрівлю та стіни, будинок врятовано.
Ще одна пожежа в Миргороді виникла близько 19:44, у провулку Вузькому. Цього разу житловий будинок згорів повністю.
У більшості випадків через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
Нагадаємо, що 26 січня, внаслідок пожеж у житлових будинках загинули двоє людей.
