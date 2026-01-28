Кременчук скувала ожеледь: у місті перекрили кілька ділянок доріг

У Кременчуці зранку 28 січня через ожеледь ускладнився рух транспорту. Як і прогнозували синоптики, вночі пройшов дощ, а зранку дороги та тротуари вкрилися льодом.
За інформацією з місця події, на вулиці Європейській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трактора, який посипав проїзну частину, та легкового автомобіля. Підйом по вулиці Європейській перекрили — дорога повністю зледеніла, на місці працює комунальна техніка.
Також перекрили перехрестя Автокразовського бульвару та вулиці Гранітної. Рух обмежили з боку Хорольської, Водоканалу та Автокразовського бульвару. За попередньою інформацією, обмеження пов’язані з сильною ожеледицею та ДТП.
Комунальні служби працюють у посиленому режимі, однак фізично не встигають обробити всі ділянки доріг.
Мешканці міста повідомляють про різке зростання вартості поїздок у таксі.
У соціальних мережах також пишуть про складну ситуацію на дорогах Полтави — через ожеледь у місті утворилися значні затори та тягнучки.
Нагадаємо, що на Полтавщині оголосили перший рівень небезпеки через туман.
