Кременчук скувала ожеледь: у місті перекрили кілька ділянок доріг

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 765

У Кременчуці зранку 28 січня через ожеледь ускладнився рух транспорту. Як і прогнозували синоптики, вночі пройшов дощ, а зранку дороги та тротуари вкрилися льодом.

За інформацією з місця події, на вулиці Європейській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трактора, який посипав проїзну частину, та легкового автомобіля. Підйом по вулиці Європейській перекрили — дорога повністю зледеніла, на місці працює комунальна техніка.

Також перекрили перехрестя Автокразовського бульвару та вулиці Гранітної. Рух обмежили з боку Хорольської, Водоканалу та Автокразовського бульвару. За попередньою інформацією, обмеження пов’язані з сильною ожеледицею та ДТП.

Комунальні служби працюють у посиленому режимі, однак фізично не встигають обробити всі ділянки доріг.

Мешканці міста повідомляють про різке зростання вартості поїздок у таксі.