Полтавщина

На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через ожеледь

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 146

 Складні погодні умови очікують у ніч на 28 січня

У Полтавській області оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. У ніч на 28 січня та в першій половині дня синоптики прогнозують ожеледь, а на дорогах — ожеледицю. Рівень небезпечності — перший, жовтий. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

По області буде хмарно. Вночі очікують сніг із дощем, удень — дощ. У нічні та ранкові години можлива ожеледь, на дорогах — ожеледиця. Вдень місцями прогнозують туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі — від 2 до 7° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.

На 29 січня прогнозують дощі та туман і до 5° тепла. На 30 січня обіцяють сніг з дощем, на дорогах можливі ділянки ожеледиці. Температура протягом доби — 1–6° морозу.


Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути уважними та зважати на складні погодні умови.


Нагадаємо, що сьогодні через негоду поїзди в Україні курсують із затримками до майже 8 годин.


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: погода ожеледиця прогноз
