На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через ожеледь

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 146

У Полтавській області оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. У ніч на 28 січня та в першій половині дня синоптики прогнозують ожеледь, а на дорогах — ожеледицю. Рівень небезпечності — перший, жовтий. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

По області буде хмарно. Вночі очікують сніг із дощем, удень — дощ. У нічні та ранкові години можлива ожеледь, на дорогах — ожеледиця. Вдень місцями прогнозують туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі — від 2 до 7° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.