У Кременчуці затримали чоловіка, який вкрав генератор з багатоповерхівки

У Кременчуці поліцейські встановили особу чоловіка, який викрав генератор у мешканців багатоповерхового будинку на вулиці Лейтенанта Дніпрова. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Повідомлення про крадіжку надійшло до Кременчуцького районного управління поліції 27 січня від місцевих жителів.
Наразі слідчі вирішують питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Кримінальне провадження відкрили за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).
Нагадаємо, що військові, які зараз тримають небо на Півдні, збирають на генератор.
