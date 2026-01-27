У Кременчуці затримали чоловіка, який вкрав генератор з багатоповерхівки

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 131

У Кременчуці поліцейські встановили особу чоловіка, який викрав генератор у мешканців багатоповерхового будинку на вулиці Лейтенанта Дніпрова. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Повідомлення про крадіжку надійшло до Кременчуцького районного управління поліції 27 січня від місцевих жителів.

— Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Під час першочергових слідчих дій у нього вилучили генератор, який найближчим часом повернуть мешканцям будинку, — повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Наразі слідчі вирішують питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрили за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).