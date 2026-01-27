ГО "Захист держави"
Бізнес/Робота

Актуальні вакансії тижня у Кременчуці

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 0

 У Кременчуці та громаді роботодавці продовжують шукати працівників у сфері транспорту, торгівлі, охорони, виробництва та обслуговування. Публікуємо добірку актуальних вакансій тижня з контактами для звернення

Транспорт і перевезення

  • Водієві/ці для перевезення небезпечного вантажу (кат. С, Е), робота по Україні, умови обговорюються. Тел. 0-97-455-64-15, 0-68-009-08-08.
  • Водієві/ці кат. С, Е. Тел. 067-532-87-80.
  • Водіям/кам (дві особи) кат. D на приміський маршрут, автобус «Еталон». Тел. 0-67-913-55-70.

Комунальні та робітничі професії

  • Двірникові/ці на постійній основі, фірма «Порядок», дільниця на Молодіжному, заробітна плата 8000 грн/міс. Також потрібні маляри/штукатури. Тел. 0-67-531-15-43 (офіс), 0-98-879-83-41 (майстер).
  • Різноробочому/чій для роботи в приватному секторі, без шкідливих звичок, бажано з сільської місцевості, можливе проживання. Тел. 068-304-72-72.
  • Слюсареві/ці з ремонту автомобілів, можливе навчання та проживання. Тел. 068-304-72-72.
  • Стропальнику/ці на металобазу, район зупинки «Присадки», графік роботи з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00, офіційне оформлення (повний соціальний пакет) або за договором ЦПХ, можливий гнучкий графік за домовленістю, навчання за рахунок підприємства. Тел. 050-304-70-33.

Охорона та безпека

  • Контролерові/ці КПП, АТ «Вепр», офіційне працевлаштування, графік роботи доба через троє або дві ночі через дві. Вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність. Адреса підприємства: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64. Тел. 0-98-917-80-28.
  • Охоронникам/цям, вахта 14 через 14 діб, проїзд і проживання за рахунок фірми, заробітна плата 600 грн за добу. Місце звернення: м. Кременчук, автовокзал, кімн. №7. Тел. 0-96-659-56-89, 095-427-70-98.
  • Охороннику/ці на підприємство, район Молодіжний. Тел. 0-97-455-64-15, 0-68-009-08-08.

Виробництво

  • Пресувальникові/ниці вторсировини на підприємство, робота на постійній основі. Тел. 0-67-530-42-94.
  • Швачці/кравцю на швейне виробництво, графік роботи з 8:00 до 16:30, субота та неділя — вихідні, заробітна плата 18 000 грн/міс. Тел. 0-97-313-35-51.
  • Технологу/ині ТОВ «Шкір-Агро». Тел. 0-96-714-44-31.

Торгівля та сфера послуг

  • Продавцеві/чині в магазин, повна або часткова зайнятість. Тел. 0-67-770-96-41, 0-67-939-71-69.
  • Продавцеві/чині на центральний ринок, у контейнер. Тел. 0-98-045-91-64.

Медицина та догляд

  • Стоматологу-терапевту, дитячому/чій стоматологу/ині. Тел. 0-96-952-95-21, 0-99-774-91-89.
  • Шукають жінку для догляду та допомоги у побуті чоловіку в інвалідному візку, постійне проживання, Кременчук і передмістя, надається безкоштовне житло та харчування. Тел. 097-759-33-82.

Адміністративна робота

  • Помічнику/ці керівника. Обов’язки: прийом дзвінків, робота з документами. Тел. 0-63-733-08-73.
Автор: Руслана Горгола
