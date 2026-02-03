Робота у Кременчуці: вакансії із зарплатою до 40 тисяч гривень
Сьогодні, 14:04
Переглядів: 1 068
Найбільше вакансій — для водіїв різних категорій, працівників охорони, персоналу в продовольчі магазини, а також робітничих спеціальностей із високою зарплатою
Водії
- Водій/ка для перевезення небезпечного вантажу (кат. C, E), рейси по Україні, умови обговорюються. Тел. 0-97-455-64-15, 0-68-009-08-08
- Водій/ка (кат. C, E), вимога — порядність. Тел. 067-532-87-80
- Водії/ки (2 вакансії) кат. D на приміський маршрут, автобус «Еталон». Тел. 0-67-913-55-70.
Охорона та контроль доступу
- Охоронники/ці, з/п 10468 грн/міс.; також потрібні водії/ки з/п 11278 грн/міс. Тел. 067-50-66-126
- Охоронник/ця на підприємство, район Молодіжний. Тел. 0-97-455-64-15, 068-009-08-08
- Контролер/ка КПП, АТ «Вепр», офіційне працевлаштування, графік доба через троє або дві ночі через дві, адреса: м. Кременчук, вул. Київська, 64. Тел. 0-98-917-80-28
- Робота в магазині «Секрет» (центр міста)
- Кухар/ка. Тел. 0-67-886-66-76
- Помічник/ця кухаря. Тел. 0-67-886-66-76
- Посудомийник/ця. Тел. 0-67-886-66-76
- Прибиральник/ця. Тел. 0-67-886-66-76
- Продавець/чиня. Тел. 0-67-886-66-76.
Робітничі спеціальності
- Двірник/ця (фірма «Порядок»), дільниця на Молодіжному, з/п 8000 грн/міс. Також потрібні малярі-штукатури. Тел. 0-67-531-15-43 (офіс), 0-98-879-83-41 (майстер)
- Піскоструминник/ця-маляр/ка: офіційне працевлаштування, робота за містом/у відрядження, можливе бронювання військовозобов’язаних, з/п 40000 грн/міс., дзвінки пн–пт 8:00–17:00. Тел. 0-67-531-48-40
- Пресувальник/ця вторсировини (постійна основа). Тел. 0-67-530-42-94
- Швачка/кравець (швейне виробництво), графік 8:00–16:30, сб-нд вихідні, з/п 18000 грн/міс. Тел. 0-97-313-35-51.
Інші вакансії
- Помічник/ця керівника: прийом дзвінків, робота з документами. Тел. 0-63-733-08-73
- Продавець/чиня в магазин (повна або часткова зайнятість). Тел. 0-67-770-96-41, 0-67-939-71-69
- Продавець/чиня на центральний ринок (контейнер). Тел. 0-98-045-91-64
- Стоматолог-терапевт, дитячий/ча стоматолог/иня. Тел. 0-96-952-95-21, 0-99-774-91-89.
Вакансії з проживанням
- Різноробочий/ча у приватному секторі (без шкідливих звичок), бажано з сільської місцевості, можливе проживання. Тел. 068-304-72-72
- Слюсар/ка з ремонту авто, можливе навчання і проживання. Тел. 068-304-72-72
- Доглядальниця: шукають самотню жінку для догляду за чоловіком в інвалідному візку, постійне проживання (передмістя Кременчука), безкоштовне проживання та харчування. Тел. 097-759-33-82.
