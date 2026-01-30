ГО "Захист держави"
Ровесники Героїв Крут: розмова зі студентами про вибір і відповідальність
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Ровесники Героїв Крут: розмова зі студентами про вибір і відповідальність

Сьогодні, 16:07
85
Блоги

29 січня, у День пам’яті Героїв Крут, представники Кременчуцького районного осередку ГО «Захист держави» спільно з викладачем Михайлом Ступкою провели тематичну зустріч зі студентами Вищого професійного училища №7 м. Кременчука.

 

Розмова була присвячена подіям 1918 року та їх значенню для сучасної України. Йшлося про бій під Крутами як одну з важливих сторінок українського державотворення і приклад свідомого вибору молоді, яка в критичний момент стала на захист своєї держави.

Представниця ГО «Захист держави» Олена Ніколаєнко звернула увагу на важливу паралель: сьогоднішні студенти — ровесники Героїв Крут. Перед ними, як і понад століття тому, постає питання особистої відповідальності за долю країни та її майбутнє. Росія тоді намагалася зупинити процес становлення української державності силою — і нині знову використовує насильство, аби позбавити Україну права на власний шлях.

Зустріч вкотре засвідчила розуміння істини: держава живе доти, доки є люди, готові її захищати та усвідомлено брати відповідальність за її майбутнє.

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Vitalij Kudria
ГО "Захист держави"
У Кременчуці в межах волонтерської діяльності забезпечили виготовлення та передачу допоміжних інженерних засобів для військових підрозділів.
9.01.2026, 15:17
2 015
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
12.01.2026, 11:17
1 879
ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
15.01.2026, 14:22
630

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх