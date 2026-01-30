Ровесники Героїв Крут: розмова зі студентами про вибір і відповідальність

29 січня, у День пам’яті Героїв Крут, представники Кременчуцького районного осередку ГО «Захист держави» спільно з викладачем Михайлом Ступкою провели тематичну зустріч зі студентами Вищого професійного училища №7 м. Кременчука.

Розмова була присвячена подіям 1918 року та їх значенню для сучасної України. Йшлося про бій під Крутами як одну з важливих сторінок українського державотворення і приклад свідомого вибору молоді, яка в критичний момент стала на захист своєї держави.

Представниця ГО «Захист держави» Олена Ніколаєнко звернула увагу на важливу паралель: сьогоднішні студенти — ровесники Героїв Крут. Перед ними, як і понад століття тому, постає питання особистої відповідальності за долю країни та її майбутнє. Росія тоді намагалася зупинити процес становлення української державності силою — і нині знову використовує насильство, аби позбавити Україну права на власний шлях.

Зустріч вкотре засвідчила розуміння істини: держава живе доти, доки є люди, готові її захищати та усвідомлено брати відповідальність за її майбутнє.