Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим

Цей захід став ще одним теплим акордом у низці добрих справ, спрямованих на підтримку діток. Щороку у різдвяний час Микола Корецький організовує кілька заходів, аби подарувати радість тим, хто найбільше потребує уваги, підтримки й щирої турботи дорослих.

Святковий день був насичений емоціями і яскравими моментами. Діти із захопленням брали участь у веселих конкурсах, танцювали й сміялися від душі. Та найважливішим було навіть не це — а атмосфера тепла, у якій кожна дитина почувалася потрібною та важливою.

Зала наповнилася щирим сміхом, радістю й світлом. Подарунки стали приємним доповненням до головного — відчуття, що про тебе піклуються, що ти особливий і цінний. Саме це залишає в дитячих серцях найглибший слід.

Мета заходу була простою й водночас надзвичайно важливою — ще раз нагадати, що кожна дитина, без винятку, має право на щасливе дитинство, розвиток своїх талантів і повноцінне життя. І наш спільний обов’язок — створювати для цього всі можливі умови.

Цей день став по-справжньому казковим для дітей з особливими потребами. Їхні серця наповнилися радістю, теплом і вірою в добро — а це найцінніше, що ми можемо подарувати.Висловлюємо також велику подяку організаторам Материкіній Дар’ї та Солоснюк Тетяні, й іншим благодійникам, які допомогли зробити свято для діточок цікавим, щедрим і незабутнім:

Олені Курінець за надане приміщення для проведення свята в студії Vibe;

Затишному кафе Vibe, в якому провели час батьки;

Магазину Sofik Land за чудовий сервіс та надану знижку на подарунки, і, особисто, чарівній власниці Войцеховській Анастасії;

Магазину Маркет опт за внесок у святковий продуктовий набір для батьків дітей з особливими потребами;

Чудовим дівчатам аніматорам з дитячого центру «Щастя Є»;

Волонтерам: Материкіній Стефанії, Материкіну Тимофію, Погасій Ользі, Марковій Єлизаветі, Терещенко Анні, Німець Марині, Суліковській Альоні, Дуці Даниїлу, Оніщенко Вероніці;

Чудовим дівчатам, які відгукнулись на збір коштів на подарунки для дітей: Животовській Тетяні, Андреєвій Олені, Синегіній Наталіі, Душі Євгеніі, Осадчук Олесі, Марині Німець.

У Різдвяні дні дитячі очі світяться вірою в диво. І попри всі випробування, у нас є сила й можливість стати для дітей промінцем радості — адже через їхній сміх і щастя живе те, що найважливіше: людяність і світло в серцях.