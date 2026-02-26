Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років перестануть бути засобом платежу. Про це повідомили в Національному банку України.

Із цієї дати їх вилучать із готівкового обігу. Використовувати такі банкноти для розрахунків буде неможливо — торгівельні мережі, банки та фінансові установи їх не прийматимуть.

Де і як обміняти

Громадяни зможуть безплатно обміняти банкноти на обігові монети або інші банкноти:

у всіх відділеннях банків України — до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку — безстроково.

Обмежень щодо суми обміну немає.

Чому банкноти вилучають

У НБУ пояснюють, що паперові 1, 2, 5 та 10 гривень майже не використовують у роздрібній торгівлі, а середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Натомість монети служать значно довше — 20–25 років.

Поступове вилучення цих банкнот розпочалося ще:

з 1 жовтня 2020 року — для номіналів 1 і 2 гривні;

з 1 січня 2023 року — для 5 і 10 гривень.

Монети відповідних номіналів уже кілька років перебувають в обігу.

У Нацбанку зазначають, що перехід на монети зменшує витрати на виготовлення та обробку готівки, покращує якість грошей в обігу та спрощує розрахунки.

Нагадаємо, що із 1 жовтня 2025 року Нацбанк розпочав поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. А після війни Нацбанк планує змінити дизайн 1 та 2-гривневих монет. Також торік Нацбанк ініціював перейменування розмінних монет з «копійки» на «шаг».