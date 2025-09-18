Нацбанк вилучатиме 10 копійок з обігу: чи потрібно їх здавати

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 159

З 1 жовтня їх більше не видаватимуть банки

Із 1 жовтня 2025 року Національний банк України розпочне поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Про це повідомили в НБУ.

Монети залишаються законним платіжним засобом: торговельні мережі, банки та сфера послуг і далі зобов’язані приймати їх для розрахунків. Водночас громадянам не потрібно спеціально здавати чи обмінювати 10-копійчані монети.

З цього дня банки не видаватимуть їх під час готівкових операцій, а Нацбанк більше не карбуватиме ці монети та не підкріплюватиме ними каси. Ті, що потраплять у банки, вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для утилізації.

Наразі в обігу перебуває близько 4,1 млрд монет номіналом 10 копійок — це понад чверть усіх розмінних монет. Попит на них суттєво знизився, тому їх вилучення дозволить скоротити витрати держави та банківської системи на виготовлення й обробку.

У разі відсутності монет у касах торгівлі діятимуть правила заокруглення:

від 1 до 24 копійок — у бік зменшення до 00;

від 25 до 49 копійок — до 50;

від 51 до 74 копійок — у бік зменшення до 50;

від 75 до 99 копійок — у бік збільшення до 00.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не застосовуватиметься.

У НБУ наголосили, що, як і у випадку з вилученням монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, це рішення не матиме відчутного впливу на інфляцію.

Нагадаємо, що після війни Нацбанк планує змінити дизайн 1 та 2-гривневих монет. Також торік Нацбанк ініціював перейменування розмінних монет з «копійки» на «шаг».