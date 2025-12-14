Депутатські автівки, резонансні суди та наслідки російських атак: головні новини тижня, що минув

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 150

Енергетичні обмеження та касетні боєприпаси після російських ударів

У ніч на 11 грудня росіяни атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі. Працювала протиповітряна оборона. Значну кількість цілей було збито. Постраждалих немає. У Кременчуцькій громаді було чутно серію вибухів.

Через ракетні атаки містяни знову зіткнулися з плановими відключеннями світла. Для кременчужан це означає повернення до погодинних графіків відключень світла, що впливає на повсякденний побут та роботу бізнесу.

Також у Кременчуцькому районі виявили небезпечні касетні елементи від російських снарядів. Містян закликають бути вкрай обережними: не торкатися підозрілих предметів, особливо схожих на малі боєприпаси, та одразу викликати поліцію.

Кременчук попрощався із загиблими воїнами

Громада вшанувала пам’ять захисників, які віддали життя за Україну:

Керівниця кременчуцького ЦНАП стала депутаткою облради

Місцева чиновниця отримала представницький мандат на обласному рівні. 11 грудня на позачерговій сесії Полтавської обласної ради оголосили про зміни в складі депутатського корпусу: присягу склала очільниця Кременчуцького Центру надання адмінпослуг Тетяна Печериця. Вона отримала мандат депутатки облради VIII скликання, зайнявши місце вакантне після ротації. Для кременчуцької громади це означає появу ще одного представника її інтересів на рівні області.

Кременчук планує взяти кредит на нові підмітальні машини

Місто хоче оновити комунальну техніку для благоустрою, інвестувавши значну суму в чистоту вулиць. Влада Кременчука оприлюднила проєкт рішення про закупівлю сучасних підмітальних машин майже на 48 млн грн із залученням кредиту. Планується, що комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оформить п’ятирічну кредитну лінію в державному банку для фінансування цієї техніки. Оновлення парку підмітальних машин допоможе ефективніше прибирати дороги та тротуари, підвищить комфорт і екологічний стан міста. Однак залучення кредитних коштів — важливий крок, що матиме вплив на міський бюджет у майбутні роки.

Берегоукріплення гори Пивиха включили в плани на 2026 рік

Розв’язання багаторічної екологічної проблеми на Кременчуцькому водосховищі зрушило з місця. Регіональний офіс водних ресурсів Полтавщини сформував план берегоукріплення на наступний рік, і в першій черзі — захист берегів гори Пивиха. Пивиха вже давно потерпає від розмивання: хвилі та коливання рівня води щорічно руйнують береги (подекуди до 4 метрів на рік), що загрожує довколишнім селам та інфраструктурі. Включення цього проєкту в пріоритет означає, що у 2026 році мають розпочатися роботи з укріплення берега поблизу Пивихи.

Держава профінансує зарплати вчителів малих шкіл

Полтавські громади, зокрема і одна на Кременчуччині, отримають кошти на оплату праці педагогів. Уряд виділив додаткові субвенції з держбюджету на виплату зарплат учителям у малокомплектних школах. До переліку отримувачів увійшли 9 громад Полтавщини, серед них 1 громада Кременчуцького району. Загалом між школами України розподілили 48,1 млн грн, а громади Полтавської області отримають близько 3 млн грн (від 181 тис. грн до 790 тис. грн кожна залежно від потреб). Це рішення важливе, бо дозволить педагогам вчасно отримати заробітну плату та уникнути заборгованості.

Резонансні ДТП

11 грудня на вулиці Київській у Кременчуці 28-річний водій автомобіля ВАЗ наїхав на 42-річну жінку, яка переходила дорогу по пішоходному переходу. Унаслідок ДТП жінка отримала травми, її ушпиталили.

12 грудня на проспекті Героїв Дніпра у Горішніх Плавнях автомобіль Jeep під керуванням 37-річної водійки наїхав на 53-річну пішоходку на нерегульованому пішохідному переході. Жінка отримала тяжкі травми та померла в лікарні.

Судові справи

8 грудня у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося чергове судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі дитини на території дитячого садка внаслідок падіння дерева. Суд дослідив порядок отримання кореспонденції виконкомом Кременчуцької міськради та як листи потрапляють до виконавців. За словами свідка, лист про погіршення погодніх умов надійшов після трагедії.

9 грудня у Східному апеляційному господарському суді відбувся розгляд апеляційної скарги Капустіна М.В. (митрополита Кременчуцького і Лубенського Миколая) на рішення Господарського суду Полтавської області щодо переходу Свято-Троїцької релігійної громади до ПЦУ. Апеляційний суд залишив скаргу без задоволення, а рішення Господарського суду Полтавської області — без змін.

11 грудня у стінах Кременчуцького районного суду відбулося чергове засідання справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. Суд розпочав дослідження доказів.

На чому їздять кременчуцькі депутати

У депутатів Кременчуцької міськради — автопарк на будь-який смак: від скоромних і стареньких машин до новеньких Tesla й преміальних Audi. Проте найбільше увагу журналістів привернули суми, які посадовці вказали у деклараціях. Частина авто магічно «дешевшають» до вартості велосипеда, хоча на ринку коштують у десятки разів дорожче. Водночас, деякі депутати оновили свої машини в останні роки за цілком реальні суми, проте у деяких епізодах виникають питання до походження коштів.

«Кременчуцький Телеграф» дослідив: хто занизив ціну, щоб не привертати увагу НАЗК, а у кого — найдорожчі та найновіші автівки.

У Кременчуці презентували різдвяний роман місцевої авторки

Культурне життя міста продовжує розвиватись навіть у воєнний час. 13 грудня в кременчуцькій Книгарні «Є» відбулася презентація різдвяного романтичного роману «Знайти тебе на Різдво». Авторка твору — полтавська письменниця Ліра Одн — особисто приїхала поспілкуватися з місцевими читачами, поділилася історією створення свого дебютного роману та любов’ю до різдвяних комедій. Для кременчужан ця подія стала приємною нагодою поринути в атмосферу свята та підтримати сучасну українську літературу. В умовах війни такі культурні заходи особливо цінні, адже дарують відчуття нормального життя, об’єднують громаду навколо позитивних емоцій і творчості.

Юний кременчуцький борець виборов «срібло» на міжнародному турнірі

Спортивна гордість Кременчука: школяр досяг успіху на світовій арені. Вихованець Кременчуцького спортивного ліцею Ілля Сіненко став срібним призером престижного міжнародного турніру з греко-римської боротьби Panevezys Open 2025 у Литві. Юнак виступав у ваговій категорії до 80 кг і зміг дійти до фіналу змагань, здобувши «срібло». За інформацією педагогів ліцею ім. Піддубного, де навчається спортсмен, цей результат є значним досягненням для Кременчука.