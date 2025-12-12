Громади Полтавщини отримають фінансування з держбюджету на зарплати вчителям

Сьогодні, 14:01

Із державного бюджету спрямовують додаткові кошти на зарплати педагогам у малокомплектних школах. До переліку увійшли 9 громад Полтавщини, серед них і 1 — з Кременчуцького району. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Фінансування спрямували на підтримку малокомплектних закладів загальної середньої освіти — тих, де станом на 1 вересня навчалося менше ніж 45 учнів. Під час розрахунків врахували також інформацію про заклади, які були ліквідовані, реорганізовані або в яких кількість учнів зросла і перевищила 45 осіб.

Загалом між навчальними закладами по Україні розподілили 48,1 млн грн. Із цієї суми громдами Полтавщини отримали:

Козельщинська — 429,1 тис. грн;

Білоцерківська — 790,9 тис. грн;

Михайлівська — 222,8 тис. грн;

Петрівсько-Роменська — 443,8 тис. грн;

Чорнухинська — 303,3 тис. грн;

Великорублівська — 335,2 тис. грн;

Комишнянська — 345,1 тис грн;

Лютенська — 213,5 тис. грн;

Мартинівська — 181,5 тис. грн.

Отримане фінансування дозволить педагогам вчасно отримати заробітну плату та уникнути заборгованості у громадах.

Разом з тим нагадаємо, що Уряд не включив до проєкту бюджету підвищення зарплат учителям в наступному році.