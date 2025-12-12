Громади Полтавщини отримають фінансування з держбюджету на зарплати вчителям

Із державного бюджету спрямовують додаткові кошти на зарплати педагогам у малокомплектних школах. До переліку увійшли 9 громад Полтавщини, серед них і 1 — з Кременчуцького району. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.
Фінансування спрямували на підтримку малокомплектних закладів загальної середньої освіти — тих, де станом на 1 вересня навчалося менше ніж 45 учнів. Під час розрахунків врахували також інформацію про заклади, які були ліквідовані, реорганізовані або в яких кількість учнів зросла і перевищила 45 осіб.
Загалом між навчальними закладами по Україні розподілили 48,1 млн грн. Із цієї суми громдами Полтавщини отримали:
Отримане фінансування дозволить педагогам вчасно отримати заробітну плату та уникнути заборгованості у громадах.
Разом з тим нагадаємо, що Уряд не включив до проєкту бюджету підвищення зарплат учителям в наступному році.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.