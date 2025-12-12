Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Олена Шуляк
Скільки коштів у 2026 році держава виділяє на компенсацію за житло для ветеранів і ветеранок з інвалідністю
ГО "Захист держави"
Молодь, яка не шукає «легких шляхів»: у Полтаві відбулася розмова про майбутнє без корупції
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Освіта, Полтавщина

Громади Полтавщини отримають фінансування з держбюджету на зарплати вчителям

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 149

 

До переліку увійшла й одна громада Кременчуцького району

Із державного бюджету спрямовують додаткові кошти на зарплати педагогам у малокомплектних школах. До переліку увійшли 9 громад Полтавщини, серед них і 1 — з Кременчуцького району. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Фінансування спрямували на підтримку малокомплектних закладів загальної середньої освіти — тих, де станом на 1 вересня навчалося менше ніж 45 учнів. Під час розрахунків врахували також інформацію про заклади, які були ліквідовані, реорганізовані або в яких кількість учнів зросла і перевищила 45 осіб.

Загалом між навчальними закладами по Україні розподілили 48,1 млн грн. Із цієї суми громдами Полтавщини отримали:

  • Козельщинська — 429,1 тис. грн;
  • Білоцерківська — 790,9 тис. грн;
  • Михайлівська — 222,8 тис. грн;
  • Петрівсько-Роменська — 443,8 тис. грн;
  • Чорнухинська — 303,3 тис. грн;
  • Великорублівська — 335,2 тис. грн;
  • Комишнянська — 345,1 тис грн;
  • Лютенська — 213,5 тис. грн;
  • Мартинівська — 181,5 тис. грн.

Отримане фінансування дозволить педагогам вчасно отримати заробітну плату та уникнути заборгованості у громадах.

Разом з тим нагадаємо, що Уряд не включив до проєкту бюджету підвищення зарплат учителям в наступному році.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: фінансування освіта державний бюджет зарплата вчителі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх