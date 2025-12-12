У Міноборони пояснили, як у «Резерв+» працюватиме функція отримання сповіщення про відправлення повістки

Ця функція з’явиться на початку 2026 року
У додатку «Резерв+» невдовзі можна буде отримати сповіщення про відправлені повістки від ТЦК та СП. Про це розповів керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий, повідомляє АрміяInform.
За його словами, військовозобов’язаний може зайти в «Резерв+» і за власним бажанням ввімкнути сповіщення про те, що ТЦК відправив йому паперову повістку.
Він розповів, що робити у разі відсутності інтернету через відключення світла.
Нагадаємо, учора ми повідомляли, що військово-обліковий документ у «Резерв+» став основним для військовозобов’язаних — уряд скасував паперові документи.
Нещодавно ми писали, що Міноборони випустило оновлення для застосунку «Резерв+» — тепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. Користувачам потрібно лише оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.
Раніше ми повідомляли, що у «Резерв+» з’явився новий сервіс — штрафи за військовий облік можна сплатити онлайн.
Навесні Міноборони запустило нову версію «Резерв+» зі сповіщенням про зміну статусу військовозобов’язаного.
