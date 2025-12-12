Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Олена Шуляк
Скільки коштів у 2026 році держава виділяє на компенсацію за житло для ветеранів і ветеранок з інвалідністю
ГО "Захист держави"
Молодь, яка не шукає «легких шляхів»: у Полтаві відбулася розмова про майбутнє без корупції
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

У Міноборони пояснили, як у «Резерв+» працюватиме функція отримання сповіщення про відправлення повістки

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 99

 

Ця функція зявиться на початку 2026 року

У додатку «Резерв+» невдовзі можна буде отримати сповіщення про відправлені повістки від ТЦК та СП. Про це розповів керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий, повідомляє АрміяInform.

— Ми розробляємо таку функцію. Вона, скоріш за все, з’явиться на початку 2026-го року. Про неї нас просили самі користувачі у соцмережах, і ми взяли цей функціонал у роботу. Це логічний крок. Це, як мінімум, зручно. Все працюватиме дуже просто, — сказав він.

За його словами, військовозобов’язаний може зайти в «Резерв+» і за власним бажанням ввімкнути сповіщення про те, що ТЦК відправив йому паперову повістку.

— Наголошу, що сповіщення в «Резерв+», яке ви добровільно зможете отримувати або не отримувати. Це лише інформаційне повідомлення, а не офіційне вручення повістки. І в такій ситуації все одно буде направлятися в паперовому вигляді повістка. Якщо ви захочете, будете мати можливість знати про це через застосунок «Резерв+», — додав Олег Берестовий.

Він розповів, що робити у разі відсутності інтернету через відключення світла.

— Зараз ми рекомендуємо нашим користувачам зберігати PDF файли свого військово-облікового документа або продублювати його, роздрукувавши, щоб він у вас був завжди поряд. Така можливість є у «Резерв+». Таким чином ви зможете завжди мати в доступі цей документ. А для того, щоб це можна було зробити офлайн навіть і мати завжди актуальний військово-обліковий документ у Резерв+, ми зараз із командою над цим працюємо, — пояснив Олег Берестовий.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що військово-обліковий документ у «Резерв+» став основним для військовозобов’язаних — уряд скасував паперові документи.

Нещодавно ми писали, що Міноборони випустило оновлення для застосунку «Резерв+» — тепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. Користувачам потрібно лише оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.

Раніше ми повідомляли, що у «Резерв+» з’явився новий сервіс — штрафи за військовий облік можна сплатити онлайн.

Навесні Міноборони запустило нову версію «Резерв+» зі сповіщенням про зміну статусу військовозобов’язаного.

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ повістки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх