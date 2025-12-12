У Міноборони пояснили, як у «Резерв+» працюватиме функція отримання сповіщення про відправлення повістки

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 99

У додатку «Резерв+» невдовзі можна буде отримати сповіщення про відправлені повістки від ТЦК та СП. Про це розповів керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий, повідомляє АрміяInform.

— Ми розробляємо таку функцію. Вона, скоріш за все, з’явиться на початку 2026-го року. Про неї нас просили самі користувачі у соцмережах, і ми взяли цей функціонал у роботу. Це логічний крок. Це, як мінімум, зручно. Все працюватиме дуже просто, — сказав він.

За його словами, військовозобов’язаний може зайти в «Резерв+» і за власним бажанням ввімкнути сповіщення про те, що ТЦК відправив йому паперову повістку.

— Наголошу, що сповіщення в «Резерв+», яке ви добровільно зможете отримувати або не отримувати. Це лише інформаційне повідомлення, а не офіційне вручення повістки. І в такій ситуації все одно буде направлятися в паперовому вигляді повістка. Якщо ви захочете, будете мати можливість знати про це через застосунок «Резерв+», — додав Олег Берестовий.

Він розповів, що робити у разі відсутності інтернету через відключення світла.

— Зараз ми рекомендуємо нашим користувачам зберігати PDF файли свого військово-облікового документа або продублювати його, роздрукувавши, щоб він у вас був завжди поряд. Така можливість є у «Резерв+». Таким чином ви зможете завжди мати в доступі цей документ. А для того, щоб це можна було зробити офлайн навіть і мати завжди актуальний військово-обліковий документ у Резерв+, ми зараз із командою над цим працюємо, — пояснив Олег Берестовий.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що військово-обліковий документ у «Резерв+» став основним для військовозобов’язаних — уряд скасував паперові документи.

Нещодавно ми писали, що Міноборони випустило оновлення для застосунку «Резерв+» — тепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. Користувачам потрібно лише оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.

Раніше ми повідомляли, що у «Резерв+» з’явився новий сервіс — штрафи за військовий облік можна сплатити онлайн.

Навесні Міноборони запустило нову версію «Резерв+» зі сповіщенням про зміну статусу військовозобов’язаного.