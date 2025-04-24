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Міноборони запустило нову версію «Резерв+» зі сповіщеням про зміну статусу військовозобов’язаного

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 135

 

До додатка додали 6 нових категорій, за допомогою яких користувачі можуть виправити помилки або неточності у своїх даних

Міністерство оборони України випустило оновлену версію застосунку «Резерв+» (1.6.0), у якій з’явилася нова функція — push-сповіщення про зміну статусу військовозобов’язаного. Про це учора повідомила у Facebook заступниця міністра оборони з цифрового розвитку, трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

— «Резерв+» надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні. Це про повагу до людей, прозорість дій держави, — зазначила вона.

Міністерство оборони також повідомило, що в оновленій версії додатка стало доступним відображення змін у реєстрі «Оберіг», а також можливість перегляду детальної інформації з нього. Користувачі можуть згенерувати розширені дані про себе у форматі PDF — для цього потрібно натиснути на три крапки в електронному військовому документі та обрати відповідний пункт меню.

До додатка додали 6 нових категорій, за допомогою яких користувачі можуть виправити помилки або неточності у своїх даних:

  • статус «Потребує уточнення» (коли про людину є інформація в реєстрі «Оберіг», але без прив’язки до ТЦК та СП і це потрібно виправити);
  • помилка в персональних даних (неправильно написане ім’я, прізвище чи дата народження);
  • статус «Порушення правил військового обліку» (якщо людина вже виправила порушення, проте статус досі відображається);
  • статус «На обліку» (коли людина має бути знята або виключена через досягнення граничного віку для служби або вступ до лав Сил оборони);
  • помилка у даних бронювання (якщо дані про бронювання не відображаються або внесені з помилкою);
  • актуалізація даних про роботу (дає змогу внести оновлення про місце роботи через реєстр Пенсійного фонду України).

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як Катерина Чорногоренко радила військовозобов’язаним, які мають статус «обмежено придатних» і повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 е, зробити це у цифровому форматі.

У березні ми писали, посилаючись на Катерину Черногоренко, що відтепер електронні направлення на ВЛК у мобільному застосунку «Резерв+» містять дату прибуття на медогляд

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ військовозобов'язані ТЦК та СП оберіг
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