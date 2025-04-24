Міноборони запустило нову версію «Резерв+» зі сповіщеням про зміну статусу військовозобов’язаного

До додатка додали 6 нових категорій, за допомогою яких користувачі можуть виправити помилки або неточності у своїх даних
Міністерство оборони України випустило оновлену версію застосунку «Резерв+» (1.6.0), у якій з’явилася нова функція — push-сповіщення про зміну статусу військовозобов’язаного. Про це учора повідомила у Facebook заступниця міністра оборони з цифрового розвитку, трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.
Міністерство оборони також повідомило, що в оновленій версії додатка стало доступним відображення змін у реєстрі «Оберіг», а також можливість перегляду детальної інформації з нього. Користувачі можуть згенерувати розширені дані про себе у форматі PDF — для цього потрібно натиснути на три крапки в електронному військовому документі та обрати відповідний пункт меню.
До додатка додали 6 нових категорій, за допомогою яких користувачі можуть виправити помилки або неточності у своїх даних:
Нагадаємо, нещодавно ми писали, як Катерина Чорногоренко радила військовозобов’язаним, які мають статус «обмежено придатних» і повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 е, зробити це у цифровому форматі.
У березні ми писали, посилаючись на Катерину Черногоренко, що відтепер електронні направлення на ВЛК у мобільному застосунку «Резерв+» містять дату прибуття на медогляд.
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