У Міноборони нагадали «обмежено придатним» про крайній термін проходження повторного ВЛК

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До 5 червня усі військовозобов'язані, які рішенням ВЛК були визнані «обмежено придатними», мають пройти медогляд та отримати оновлену категорію придатності до військової служби

Військовозобов’язані, які мають статус «обмежено придатних» і повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) можуть це зробити у цифровому форматі. Про це повідомила Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрової трансформації, в інтерв’ю виданню LB.ua.

До 5 червня всі військовозобов’язані зможуть пройти переогляд і отримати оновлену категорію придатності до військової служби. Інформацію про проходження ВЛК автоматично вноситимуть до державного реєстру «Оберіг», а підтвердження можна буде побачити в мобільному застосунку «Резерв+».

Після 5 червня, як зазначила представниця Міноборони, вже не буде можливості послатися на відсутність технічної можливості оновити свої дані, як це дозволялося раніше.

— У застосунку з’явиться відмітка, що переогляд пройдено і у громадянина є електронний військово-обліковий документ. Відповідно, люди мають це зробити і не відкладати, бо вже не буде можливості сказати «немає спроможності», як було у нас з оновленням даних, — пояснила заступниця міністра оборони.

Крім того, вона анонсувала запуск у застосунку «Резерв+» нової функції — можливости оплатити штраф без походу до ТЦК з 50% знижкою.

— І ми зараз додаємо в «Резерв+» причину порушення — наприклад, «не з’явився на сповіщення, номер дата». Це дуже важливо, щоб громадянин розумів, що конкретно він порушив, - зазначила Черногоренко.

Ці оновлення мають запрацювати влітку. Очікується, що нововведення спростять взаємодію громадян із системою обліку та дадуть змогу уникнути зайвих відвідувань державних установ.

Громадяни, яких визнали обмежено придатними, зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК за направленням на ВЛК

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що військовозобов’язані, яких визнали обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду, який потрібно пройти до 5 червня 2025 року. Такі особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Його можна отримати в ТЦК або через мобільний додаток «Резерв +». У разі несвоєчасного проходження повторного ВЛК військовозобов’язані можуть бути притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу розміром від 17 до 25,5 тисяч гривень.

У березні ми повідомляли, що в Україні стрімко зростає кількість протермінованих та несплачених штрафів від ТЦК через порушення правил військового обліку. Від початку року вже відкрито близько 10 тисяч виконавчих проваджень за несплачені штрафи — майже стільки ж, як і за весь 2023 рік.

13 березня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дає військовозобов’язаним можливість отримати знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.

Верховна Рада продовжила строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня

Раніше ми писали, що новий термін проходження повторного ВЛК був встановлений законом № 4235-ІХ, прийнятим Верховною Радою України 12 лютого 2025 року.

Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК

Ми також писали, що Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з’явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК. Цей етап реформи має бути втілений до кінця січня.

Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».

Ми також писали, що терміни дії довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби у воєнний час становить 1 рік.