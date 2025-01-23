Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК

У Міністерстві оборони повідомили про запуск нового сервісу у додатку «Резерв+», який дозволяє отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) без відвідування ТЦК. Про це повідомляє пресслужба міністерства у Телеграм-каналі.
Сьогодні військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах. Завдяки новому сервісу цей процес стане значно простішим та зручнішим.
Як працює новий сервіс:
У повідомлення Міноборони йдеться, що у першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.
У міністерстві пояснюють, що мета бета-тестування — перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами «Резерв+» і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску, та закликають долучатися до бета-тестування за посиланням.
У відомстві також зазначають, що наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ. І вже з осені 2025 року в «Резерв+» можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність до проходження військової служби.
Військовозобов’язані, визнані «обмежено придатними», мають повторно пройти ВЛК до 5 лютого — за порушення штраф 17 тис. грн
Нагадаємо, у Міноборони роз’яснили, чому «обмежено придатні» мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого та яка відповідальність за порушення.
Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними
Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».
Ми також писали, що терміни дії довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби у воєнний час становить 1 рік.
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