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Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 139

 

Направлення на проходження ВЛК можуть згенерувати самі громадяни, які бажають його пройти

У Міністерстві оборони повідомили про запуск нового сервісу у додатку «Резерв+», який дозволяє отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) без відвідування ТЦК. Про це повідомляє пресслужба міністерства у Телеграм-каналі.

— Робимо перший крок до цифровізації військово-лікарських комісій. Розпочинаємо бета-тестування нового сервісу — електронного направлення на ВЛК у застосунку «Резерв+», — зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Сьогодні військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах. Завдяки новому сервісу цей процес стане значно простішим та зручнішим.

Як працює новий сервіс:

  1. Користувач надсилає запит через «Резерв+».
  2. Керівник ТЦК підтверджує запит.
  3. Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

У повідомлення Міноборони йдеться, що у першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

У міністерстві пояснюють, що мета бета-тестування — перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами «Резерв+» і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску, та закликають долучатися до бета-тестування за посиланням.

У відомстві також зазначають, що наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ. І вже з осені 2025 року в «Резерв+» можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність до проходження військової служби.

— Цифровізація — це прозора, справедлива та зручна система, яка спрощує життя наших громадян. Ми крок за кроком змінюємо підхід до роботи ВЛК, створюючи комфортні умови для всіх українців, — йдеться у повідомленні.

Військовозобов’язані, визнані «обмежено придатними», мають повторно пройти ВЛК до 5 лютого — за порушення штраф 17 тис. грн

Нагадаємо, у Міноборони роз’яснили, чому «обмежено придатні» мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого та яка відповідальність за порушення.

Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».

Ми також писали, що терміни дії довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби у воєнний час становить 1 рік.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ ВЛК направлення військовозобов'язані
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