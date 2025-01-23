Танцювальна вистава "Грішна" від Арт-Театру "ЛюТа" у Кременчуці

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 92

Танцювальна вистава "Грішна" від Арт-Театру "ЛюТа" - це стильна, сучасна і приголомшливо відверта вистава про помилки та каяття, про торги із власною совістю, боротьбу з людським осудом та тонку межу між безчестям та власним щастям.



Вистава "Грішна" за участі зірок шоу "Україна неймовірних людей". Танець у їхньому виконанні – це життя, сповнене драматургії, інтриг, пристрасті, любові та краси, коли кожен рух зачаровує з першої секунди.





Вартість квитків від 200 до 500 грн

Квитки можна придбати на kremenchuk.karabas.com