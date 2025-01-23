На Полтавщині поліція викрила торгівців зброєю — хотіли продати автомат кримінальному авторитету

На Полтавщині затримали «на гарячому» — після чергового збуту боєприпасів, трьох жителів Лубенського району віком 37, 40 та 43 роки. Під час спецоперації провели понад 20 обшуків, за результатами яких вилучено гранати, пістолет-кулемет, близько 5 тисяч набоїв різних калібрів та інші речові докази. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Правоохоронці встановили, що зловмисники намагалися продати кримінальному авторитету автомат АКС-74У та набої до нього.
Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання та збут зброї, вчинені групою осіб. А також обрали запобіжні заходи — тримання під вартою з правом внесення застави.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці працюють над встановленням інших осіб, причетних до злочинної діяльності.
У поліції зазначають, що за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами передбачено покарання — до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, учора ввечері у Кременчуці поліціянти вилучили у чоловіка на проспекті Свобода дві гранати, а вдома у нього знайшли ще п’ять.
Минулої неділі «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що у Лубнах до 10 років ув’язнення засудили звільненого військового, який через ревнощі кинув гранату в бік своєї дружини та її родича.
Сьогодні ми писали, що у 2024 році на Полтавщині з незаконного обігу вилучено понад 300 одиниць вогнепальної зброї, що майже удвічі більше у порівнянні з 2023 роком. Серед вилученого — 464 гранати, 180 автоматів, 18 гранатометів, 9 кулеметів, 10 карабінів та гвинтівок, 66 пістолетів і револьверів, 19 обрізів, 9 одиниць саморобної вогнепальної зброї, два вибухових пристрої, 65 кілограмів вибухівки, майже 73 тисячі набоїв та близько 200 одиниць інших боєприпасів.
11 січня ми писали, що від початку процесу декларування, тобто з 25 жовтня 2024 року, до підрозділів поліції Полтавської області звернулися 74 особи, які задекларували 84 одиниці вогнепальної зброї. Серед задекларованого — 39 одиниць нарізної зброї, включно з 27 автоматами, та 45 одиниць гладкоствольної зброї. Також громадяни зареєстрували понад 10 тисяч набоїв різного калібру.
Нещодавно ми також повідомляли, що за минулий рік в Україні поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї, 16 тисяч гранат, 747 гранатометів, майже 2 мільйони набоїв та 3 тонни вибухівки. Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що у 2024 році поліціянти розпочали досудове розслідування у понад 5 тисяч кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів.
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