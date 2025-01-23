На Полтавщині поліція викрила торгівців зброєю — хотіли продати автомат кримінальному авторитету

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 144

На Полтавщині затримали «на гарячому» — після чергового збуту боєприпасів, трьох жителів Лубенського району віком 37, 40 та 43 роки. Під час спецоперації провели понад 20 обшуків, за результатами яких вилучено гранати, пістолет-кулемет, близько 5 тисяч набоїв різних калібрів та інші речові докази. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що зловмисники намагалися продати кримінальному авторитету автомат АКС-74У та набої до нього.

— Завдяки злагодженим діям слідчих Слідчого управління поліції, оперативників Управління карного розшуку поліції Полтавщини, співробітників СБУ, Полтавської обласної прокуратури та батальйону поліції особливого призначення вдалося припинити діяльність групи, яка могла стати джерелом серйозної загрози для безпеки громадян. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб виявити всі ланки цієї злочинної схеми, — зазначив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання та збут зброї, вчинені групою осіб. А також обрали запобіжні заходи — тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці працюють над встановленням інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

У поліції зазначають, що за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами передбачено покарання — до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, учора ввечері у Кременчуці поліціянти вилучили у чоловіка на проспекті Свобода дві гранати, а вдома у нього знайшли ще п’ять.

Минулої неділі «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що у Лубнах до 10 років ув’язнення засудили звільненого військового, який через ревнощі кинув гранату в бік своєї дружини та її родича.

Сьогодні ми писали, що у 2024 році на Полтавщині з незаконного обігу вилучено понад 300 одиниць вогнепальної зброї, що майже удвічі більше у порівнянні з 2023 роком. Серед вилученого — 464 гранати, 180 автоматів, 18 гранатометів, 9 кулеметів, 10 карабінів та гвинтівок, 66 пістолетів і револьверів, 19 обрізів, 9 одиниць саморобної вогнепальної зброї, два вибухових пристрої, 65 кілограмів вибухівки, майже 73 тисячі набоїв та близько 200 одиниць інших боєприпасів.

11 січня ми писали, що від початку процесу декларування, тобто з 25 жовтня 2024 року, до підрозділів поліції Полтавської області звернулися 74 особи, які задекларували 84 одиниці вогнепальної зброї. Серед задекларованого — 39 одиниць нарізної зброї, включно з 27 автоматами, та 45 одиниць гладкоствольної зброї. Також громадяни зареєстрували понад 10 тисяч набоїв різного калібру.

Нещодавно ми також повідомляли, що за минулий рік в Україні поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї, 16 тисяч гранат, 747 гранатометів, майже 2 мільйони набоїв та 3 тонни вибухівки. Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що у 2024 році поліціянти розпочали досудове розслідування у понад 5 тисяч кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів.