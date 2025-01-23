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У Кременчуці поліціянти вилучили у чоловіка на вулиці дві гранати, а вдома знайли ще п’ять

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 166

 

Двох чоловіків на вулиці правоохоронці зупинили та перевірили, реагуючи на повідомлення про конфлікт на проспекті Свободи

Учора, 22 січня, близько 23.00 поліція Кременчука отримала повідомлення про конфлікт на проспекті Свободи. Під час перевірки інформації патрульні зупинили двох місцевих жителів віком 16 та 46 років. В одного з них правоохоронці знайшли дві гранати. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в полтавській області.

Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та спеціалістів-криміналістів. Під час обшуку вдома у чоловіка та юнака правоохоронці знайшли ще п’ять гранат із запалами.

Вилучені боєприпаси направили на судову експертизу. Слідчі встановлюють походження вибухонебезпечних предметів та мету їх зберігання.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження з боєприпасами. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

— Закликаємо громадян діяти відповідально. Співпраця з поліцією допоможе уникнути трагічних випадків та забезпечити безпеку у ваших громадах, — йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, минулої неділі «Кременчуцький Телеграф» повідомив, що у Лубнах до 10 років ув’язнення засудили звільненого військового, який через ревнощі кинув гранату в бік своєї дружини та її родича.

Сьогодні ми писали, що у 2024 році на Полтавщині з незаконного обігу вилучено понад 300 одиниць вогнепальної зброї, що майже удвічі більше у порівнянні з 2023 роком. Серед вилученого — 464 гранати, 180 автоматів, 18 гранатометів, 9 кулеметів, 10 карабінів та гвинтівок, 66 пістолетів і револьверів, 19 обрізів, 9 одиниць саморобної вогнепальної зброї, два вибухових пристрої, 65 кілограмів вибухівки, майже 73 тисячі набоїв та близько 200 одиниць інших боєприпасів.

11 січня ми писали, що від початку процесу декларування, тобто з 25 жовтня 2024 року, до підрозділів поліції Полтавської області звернулися 74 особи, які задекларували 84 одиниці вогнепальної зброї. Серед задекларованого — 39 одиниць нарізної зброї, включно з 27 автоматами, та 45 одиниць гладкоствольної зброї. Також громадяни зареєстрували понад 10 тисяч набоїв різного калібру.

Нещодавно ми також повідомляли, що за минулий рік в Україні поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї16 тисяч гранат747 гранатометів, майже 2 мільйони набоїв та 3 тонни вибухівки. Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що у 2024 році поліціянти розпочали досудове розслідування у понад 5 тисяч кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Кременчук гранати
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