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Надзвичайні новини, Україна, Світ

За минулий рік поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки

Вчора, 21:02 Переглядів: 92

 

Також було виявлено понад 16 тисяч гранат, 747 гранатометів та майже 2 мільйони набоїв

За минулий рік поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї, 16 тисяч гранат, 747 гранатометів та майже 2 мільйони набоїв. Про це в інтерв’ю для інформаційного агенства «Українські новини» заявив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Він також зазначив, що за минулий рік поліцейські розпочали досудове розслідування у понад 5 000 кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів. Голова Нацполіції нагадав, що в Україні діє законодавство про декларування зброї.

— Ми постійно пояснюємо громадянам процедуру декларування. Ми вже зареєстрували, за зверненнями громадян, 2 780 одиниць нелегальної зброї. Цю зброю ми повертаємо назад людям, але після закінчення війни, вони повинні будуть упродовж 90 днів здати її, або вихолостити чи переробити, наприклад з автомата Калашникова на карабін, який буде стріляти одиночними пострілами та стати законним власником зброї, — пояснив Іван Виговський.

Нагадаємо, 26 листопада у Кременчуці задекларували знайдений автомат Калашникова. А протягом перших 10 днів на Полтавщині задекларували близько 20 одиниць вогнепальної зброї.

Станом на 10 грудня в Україні у підрозділах Національної поліції громадяни задекларували 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів. Окрім цього, без процедури декларування українці добровільно здали 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів.

11 грудня в Кременчуці задекларували 3 автомати Калашникова, а на Полтавщині — 30 одиниць вогнепальної зброї.

20 грудня на Полтавщині задекларували вже 45 одиниць вогнепальної зброї. З них 14 автоматів, 5 нарізних карабінів, 24 рушниці та пістолет.

А станом на 11 січня 2025 року в Полтавській області задекларували вже 84 одиниці вогнепальної зброї. Серед задекларованого — 39 одиниць нарізної зброї, включно з 27 автоматами, та 45 одиниць гладкоствольної зброї. Також громадяни зареєстрували понад 10 тисяч набоїв різного калібру.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Нацполіція зброя вибухівка гранати набої
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