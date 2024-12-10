За два тижні українці задекларували 618 одиниць зброї та понад 42 тисячі боєприпасів — поліція

З 25 листопада в Україні триває декларування знайденої чи отриманої зброї. За цей час до підрозділів Національної поліції громадяни передали 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів. Окрім цього, без процедури декларування українці добровільно здали 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів, зазначають у Нацполіції.