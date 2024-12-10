За два тижні українці задекларували 618 одиниць зброї та понад 42 тисячі боєприпасів — поліція

З 25 листопада набули чинності зміни до закону, які дають можливість декларувати знайдену вогнепальну зброю
З 25 листопада в Україні триває декларування знайденої чи отриманої зброї. За цей час до підрозділів Національної поліції громадяни передали 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів. Окрім цього, без процедури декларування українці добровільно здали 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів, зазначають у Нацполіції.
Як задекларувати знайдену або отриману зброю:
Надайте зброю та пакет необхідних документів (письмова заява; паспорт; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання/реєстрації; фотокартка 3,5×4,5) до найближчого підрозділу НПУ, після чого дочекайтеся ухвалення відповідного рішення.
Чому важливо декларувати зброю?
Національна поліція нагадує, що задекларована зброя:
Нагадаємо, з 25 листопада — початку набуття чинності змін до закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю, автоматичну та гладкоствольну зброю почали декларувати жителі Полтавщині. Вже на другий день у Кременчуці задекларували знайдений автомат Калашникова. А протягом перших 10 днів на Полтавщині задекларували близько 20 одиниць вогнепальної зброї.
Спеціальна процедура декларування діє протягом воєнного стану.
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