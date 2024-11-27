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У Кременчуці в поліції задекларували знайдений автомат Калашникова

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 342 Коментарів: 1

 

На Полтавщині почали декларувати знайдену зброю та отримують на неї відповідний документ — згідно з нормами закону, громадяни, які задекларують знайдену зброю, зможуть зберігати її у себе

З 25 листопада — початку набуття чинності змін до закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю, автоматичну та гладкоствольну зброю на Полтавщині задекларували жителі Кременчуцького та Миргородського районів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції та начальника сектору контролю за обігом зброї поліції Полтавщини Романа Назарьова.

— Вже двоє жителів Кременчуцького району та один житель Миргородського району скористалися правом декларування. Чоловіки задекларували дві одиниці гладкоствольної зброї та автомат Калашникова. Поліціянти роз’яснили громадянам правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї та видали відповідний документ про декларування, — йдеться у повідомленні.

 

Згідно з нормами закону, громадяни, які задекларують знайдену зброю, зможуть зберігати її у себе. Після завершення воєнного стану і 90 днів після цього — зброю можна буде набути у власність, за умови, що вона дозволена у цивільному обігу, нікому не належить і не використовувалася у злочинах.

У поліції нагадують, що спеціальний порядок декларування діє протягом усього періоду воєнного стану. Детальну інформацію та перелік адрес, де можна задекларувати зброю в Полтавській області, можна знайти за посиланням.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини зброя декларування Кременчук автомат
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Коментарі: 1

1 168
Andron777:
Сьогодні, 17:26

Зараз почнетуться "жинива" "знахідок"... smirk


2 0

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