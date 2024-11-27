У Кременчуці в поліції задекларували знайдений автомат Калашникова

На Полтавщині почали декларувати знайдену зброю та отримують на неї відповідний документ — згідно з нормами закону, громадяни, які задекларують знайдену зброю, зможуть зберігати її у себе
З 25 листопада — початку набуття чинності змін до закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю, автоматичну та гладкоствольну зброю на Полтавщині задекларували жителі Кременчуцького та Миргородського районів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції та начальника сектору контролю за обігом зброї поліції Полтавщини Романа Назарьова.
Згідно з нормами закону, громадяни, які задекларують знайдену зброю, зможуть зберігати її у себе. Після завершення воєнного стану і 90 днів після цього — зброю можна буде набути у власність, за умови, що вона дозволена у цивільному обігу, нікому не належить і не використовувалася у злочинах.
У поліції нагадують, що спеціальний порядок декларування діє протягом усього періоду воєнного стану. Детальну інформацію та перелік адрес, де можна задекларувати зброю в Полтавській області, можна знайти за посиланням.
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