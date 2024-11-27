Завтра у частини мешканців Кременчука не буде води: кому варто зробити запаси

28 листопада з 8.00 до орієнтовно 18.00 у Кременчуці тимчасово припинять централізоване водопостачання на низці вулиць через заміну запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі. Про це повідомила пресслужба мерії з посиланням на Кременчукводоканал.
Адреси, де припинять водопостачання:
Адреси, де буде знижений тиск води:
Мешканців просять заздалегідь зробити необхідний запас води.
Після завершення робіт можлива короткочасна каламутність або забарвленість води.
Оперативну інформацію можна отримати у диспетчерській службі КП «Кременчукводоканал» за телефонами: (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.
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