Завтра у частини мешканців Кременчука не буде води: кому варто зробити запаси

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Упродовж дня комунальники лагодитимуть водогін

28 листопада з 8.00 до орієнтовно 18.00 у Кременчуці тимчасово припинять централізоване водопостачання на низці вулиць через заміну запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі. Про це повідомила пресслужба мерії з посиланням на Кременчукводоканал. Адреси, де припинять водопостачання: вул. Республіканська, буд. 93-146;

вул. Космічна, буд. 1-9;

село Садки. Адреси, де буде знижений тиск води: вул. Шкільна;

пров. Грушевий;

пров. Правобережний;

вул. Східна;

вул. Ново-Східна;

пров. В. Федорченка;

вул. Чорних Запорожців;

пров. Святослава Хороброго;

вул. Січових Стрільців;

вул. Шістдесятників, буд. 28;

наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 121. Мешканців просять заздалегідь зробити необхідний запас води. Після завершення робіт можлива короткочасна каламутність або забарвленість води. Оперативну інформацію можна отримати у диспетчерській службі КП «Кременчукводоканал» за телефонами: (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.

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