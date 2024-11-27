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Завтра у частини мешканців Кременчука не буде води: кому варто зробити запаси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 508

 

Упродовж дня комунальники лагодитимуть водогін

28 листопада з 8.00 до орієнтовно 18.00 у Кременчуці тимчасово припинять централізоване водопостачання на низці вулиць через заміну запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі. Про це повідомила пресслужба мерії з посиланням на Кременчукводоканал.

Адреси, де припинять водопостачання:

  • вул. Республіканська, буд. 93-146;
  • вул. Космічна, буд. 1-9;
  • село Садки.

Адреси, де буде знижений тиск води:

  • вул. Шкільна;
  • пров. Грушевий;
  • пров. Правобережний;
  • вул. Східна;
  • вул. Ново-Східна;
  • пров. В. Федорченка;
  • вул. Чорних Запорожців;
  • пров. Святослава Хороброго;
  • вул. Січових Стрільців;
  • вул. Шістдесятників, буд. 28;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 121.

Мешканців просять заздалегідь зробити необхідний запас води.

Після завершення робіт можлива короткочасна каламутність або забарвленість води.

Оперативну інформацію можна отримати у диспетчерській службі КП «Кременчукводоканал» за телефонами: (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вода відключення води Кременчукводоканал
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