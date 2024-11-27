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Робота комунальних установ у наступні роки: на депкомісії з питань фінансів заслухали проєкти діяльності підприємств

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 148

 

Ухвалити роботі програми комунальних установ мають на найближчому засіданні сесії міської ради

На засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів Кременчуцької міськради, що відбулася 27 листопада, заслухали проєкти робочих програм на наступні роки комунальних підприємств.

Під час засідання керівники підприємств доповідали про обсяги виконання попередніх робочих програм, а також коротко анонсували про плани роботи на наступні роки.

 

Члени комісії розглянули програми:

  • Програму з капітального ремонту зелених насаджень на 2021-2025 роки на території Кременчуцької міської територіальної громади (у новій редакції);
  • Програму енергозбереження та енергоефективності на 2025-2027 роки;
  • Програму забезпечення пожежної безпеки об’єктів житлово-комунального господарства та житлового фонду на 2025-2027 роки;
  • Програму утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) на 2025-2027 роки;
  • Програму «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2024-2026 роки»;
  • Програму капітального, поточного ремонтів, реконструкції та утримання житлового фонду (у тому числі соціального призначення) на 2023-2025 роки;
  • Програму діяльності та розвитку комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» на 2025-2027 роки;
  • Програму утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності комунального підприємства «Спецкомбінат ритуальних послуг» на 2022-2024 роки (в новій редакції);
  • Програму діяльності комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» на 2022-2024 роки (в новій редакції);
  • Програму діяльності та розвитку комунального підприємства «Кременчук Аква-Сервіс» на 2025-2027 роки;
  • Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2025-2027 роки;
  • Програму забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально-технічної бази комунального підприємства «Комфортний дім» на 2025-2027 роки.

У голови депутатської комісії Олександра Плескуна виникли деякі питання до змісту програм, зокрема щодо програми з енергозбереження та енергоефективності. Він назвав її неповною та попросив найближчим часом доопрацювати і винести на повторний розгляд.

Усі ж інші програми мають розглянути та затвердити депутати Кременчуцької міськради на найближчій сесії.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» постійно моніторить діяльність комунальних установ, зокрема їхні бюджети та закупівлі. Нещодавно ми писали, що КП «Міськсвітло» у наступному році планує витратити на зарплати працівникам та оплату електроенергії 78 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: депутатська комісія комунальні підприємства програми
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