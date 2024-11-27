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В умовах скороченого робочого тижня та з певним дефіцитом кадрів: як нині працює Кременчукводоканал

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 224 Коментарів: 1

 

Також підприємство не має наразі змоги виплачувати працівникам зарплату у повному обсязі

Уже четвертий рік працівники комунального підприємства «Кременчукводоканал» працюють в умовах скороченого робочого тижня. Про це під час засідання депутатської комісії з питань фінансів та бюджету повідомив керівник установи Роман Міхєєв.

За його словами, нині на підприємстві працюють 800 осіб, проте постійно тримається дефіцит кадрів на 40-50 робочих місць. Крім того, уже кілька років поспіль працівники отримують зарплати не в повному обсязі.

— Підприємство вимушено четвертий рік працювати в умовах скороченого робочого тижня. Тобто ми штучно не доплачуємо працівникам, але все в межах закону, в межах Кодексу законів про працю. Але ми, на жаль, не маємо фінансової можливості виплачувати заробітну плату у повному обсязі.

Аргументує це керівник тим, що тариф за воду у місті наразі покриває тільки 75% потреб підприємства.

Роман Міхєєв також додав, що від початку повномасштабного вторгнення тариф на послуги з водопостачання та водовідведення для населення не переглядався, тож увесь цей час підприємство працює із певним збитком.

Нагадаємо, на КП «Кременчукводоканал» установили сонячну електростанцію потужністю 120 кВт. Встановили її повністю за грантові кошти, її вартість — близько 100 тис. євро.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчукводоканал
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Коментарі: 1

4 790
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:33

Ну так сантехників у військо, а лисий рожу корче з ящику.


0 0

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