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Незабаром у Кременчуці запрацює ще одна сонячна електростанція

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 301

 

Нові сонячні панелі будуть практично вдвічі потужнішими за ті, які нещодавно встановили на території ЛІЛ «Кременчуцька»

Невдовзі у Кременчуці з’явиться іще одна сонячна електростанція. Про це 12 листопада під час візиту до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Монтують дахову електростанцію на комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».

За словами Малецького, ця сонячна електростанція буде майже вдвічі потужніша за ту, яку нещодавно відкрили у ЛІЛ «Кременчуцька».

У лікарні «Кременчуцька» запрацювала сонячна електростанція. Скільки заклад вже зекономив грошей

 

— Це завдяки GIZ, німецькому агенству з міжнародного розвитку, партнером у нас громадська організація. І ми з ними зараз реалізуємо два проєкти сонячної енергетики зараз у Кременчуці. Цей (у ЛІЛ «Кременчуцька» — ред.) запущено наприкінці жовтня, інший на 120 кВт на «Водоканалі» монтується зараз, — розповів мер.

Обидва проєкти реалізуються повністю за грантові кошти: у лікарні усі роботи повністю обійшлися орієнтовно в 1 мільйон 800 тисяч гривень, на «Водоканалі» це коштуватиме 100 тисяч євро (понад 4 мільйони гривень — ред.), додав мер.

Поки що сонячна електростанція на «Водоканалі» ще не працює, але запустити її мають «за тиждень-два».

Варто зазначити, що влітку містяни неодноразово скаржились на те, що на верхніх поверхах багатоповерхівок під час відключень електроенергії відсутнє водопостачання.

Нагадаємо, за 9 днів роботи сонячна електростанція на лікарні «Кременчуцька» зекономила закладу 14 тисяч гривень.

ПО ТЕМІ:

Кременчукводоканал планує встановити сонячну електростанцію за понад 4 мільйони гривень


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Автор: Яна Гудзь
Теги: сонячна електростанція сонячні панелі Кременчукводоканал енергоефективність
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