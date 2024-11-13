Незабаром у Кременчуці запрацює ще одна сонячна електростанція

Нові сонячні панелі будуть практично вдвічі потужнішими за ті, які нещодавно встановили на території ЛІЛ «Кременчуцька»
Невдовзі у Кременчуці з’явиться іще одна сонячна електростанція. Про це 12 листопада під час візиту до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.
Монтують дахову електростанцію на комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».
За словами Малецького, ця сонячна електростанція буде майже вдвічі потужніша за ту, яку нещодавно відкрили у ЛІЛ «Кременчуцька».
Обидва проєкти реалізуються повністю за грантові кошти: у лікарні усі роботи повністю обійшлися орієнтовно в 1 мільйон 800 тисяч гривень, на «Водоканалі» це коштуватиме 100 тисяч євро (понад 4 мільйони гривень — ред.), додав мер.
Поки що сонячна електростанція на «Водоканалі» ще не працює, але запустити її мають «за тиждень-два».
Варто зазначити, що влітку містяни неодноразово скаржились на те, що на верхніх поверхах багатоповерхівок під час відключень електроенергії відсутнє водопостачання.
Нагадаємо, за 9 днів роботи сонячна електростанція на лікарні «Кременчуцька» зекономила закладу 14 тисяч гривень.
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