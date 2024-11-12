Лагідна українізація: говоримо українською правильно

Не засмічуйте мову суржиком
У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!
Часто українці вживають у мовленні суржик, навіть не підозрюючи про це. Адже деякі слова та словосполучення так міцно увійшли у нашу мову, що нерідко важко розрізнити, що вони насправді нам чужі. Так сталося і зі словами «розстрочка» та «на протязі».
Отже, «розстрочка». Правда, українською воно якось дивно звучить? І справді, ми дуже часто це слово бачимо на рекламних щитах, на екранах телевізорів: «Купуйте автомобіль у розстрочку», або «Квартира у розстрочку».
Натомість наша мова милозвучна, і в ній не може бути збігу незручних для вимови приголосних звуків: «зстр» — «розстрочка».
А як же правильно сказати українською «розстрочка»? Ми купуємо «на виплат». Зверніть увагу, «на виплат» пишемо окремо.
Але сьогоднішній хіт-парад мовних негараздів очолює інший суржиковий елемент — «на протязі», коли ми хочемо сказати про проміжок часу: «на протязі тижня» чи «на протязі години».
Запам’ятайте, що «протяг», російською «сквозняк», — це струмінь повітря, що проходить через щілини або крізь відчинені вікна і двері.
А коли ми говоримо про проміжок часу, то правильно казати не «на протязі», а «протягом». Ми кажемо — «протягом тижня» або «протягом години».
Отже, висновок: не стійте «на протязі» протягом будь-якого часу, бо інакше застудитеся. Бережіть своє здоров’я і шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.
Насамкінець лише додамо, що, дбаючи про чистоту мовлення, Ви поважаєте не лише себе, а й співрозмовників.
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