Лагідна українізація: говоримо українською правильно

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 103

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Чому «розстрочка» і «на протязі» — неправильно: маємо милозвучні українські варіанти

Часто українці вживають у мовленні суржик, навіть не підозрюючи про це. Адже деякі слова та словосполучення так міцно увійшли у нашу мову, що нерідко важко розрізнити, що вони насправді нам чужі. Так сталося і зі словами «розстрочка» та «на протязі».

Отже, «розстрочка». Правда, українською воно якось дивно звучить? І справді, ми дуже часто це слово бачимо на рекламних щитах, на екранах телевізорів: «Купуйте автомобіль у розстрочку», або «Квартира у розстрочку».

Натомість наша мова милозвучна, і в ній не може бути збігу незручних для вимови приголосних звуків: «зстр» — «розстрочка».

А як же правильно сказати українською «розстрочка»? Ми купуємо «на виплат». Зверніть увагу, «на виплат» пишемо окремо.

Але сьогоднішній хіт-парад мовних негараздів очолює інший суржиковий елемент — «на протязі», коли ми хочемо сказати про проміжок часу: «на протязі тижня» чи «на протязі години».

Запам’ятайте, що «протяг», російською «сквозняк», — це струмінь повітря, що проходить через щілини або крізь відчинені вікна і двері.

А коли ми говоримо про проміжок часу, то правильно казати не «на протязі», а «протягом». Ми кажемо — «протягом тижня» або «протягом години».

Отже, висновок: не стійте «на протязі» протягом будь-якого часу, бо інакше застудитеся. Бережіть своє здоров’я і шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.

Як уникнути помилок?

Більше читайте. І класична, і сучасна література — ваші помічники. У школі недарма казали, що книжки збагачують словниковий запас. А ще ви автоматично запам’ятовуєте, як пишуться слова — тож це приємний бонус.

Частіше гугліть. Якщо маєте сумніви щодо певного слова/словосполучення, краще загугліть — заодно і запам’ятаєте, правильне воно чи ні.

Частіше пишіть. Навіть якщо ви не маєте мрії стати видатним/-ою журналістом/-кою чи письменником/-цею, написання текстів для себе — корисна навичка.

Насамкінець лише додамо, що, дбаючи про чистоту мовлення, Ви поважаєте не лише себе, а й співрозмовників.