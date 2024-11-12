Кременчужанин Микита Куроп'ятний здобув бронзу Чемпіонату України з греко-римської боротьби

Микита Куроп’ятний з Кременчука виборов бронзову медаль на Чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юнаків 2008-2009 років народження, повідомила пресслужба мерії.
Змагання відбулися минулими вихідними у Хмельницькому та зібрали понад 300 юних спортсменів з 18 областей України, які боролися за титул чемпіона.
Нагадаємо, в листопаді кременчуцькі борці перемогли на змаганні у США, а у жовтні — кременчуцькі спортсмени завоювали 10 медалей на обласному чемпіонаті.
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