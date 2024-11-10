Кременчуцькі борці перемогли на змаганні у США

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Кременчуцькі борці Ірфан Мірзоєв та Максим Лю взяли «золото» на міжнародному турнірі — Меморіалі Білла Фаррела. Кременчужани брали участь у змаганнях у складі національної збірної України з греко-римської боротьби. Про це повідомили на facebook-сторінці Греко — римська боротьба України.

Максим Лю переміг у ваговій категорії 67 кг, а Ірфан Мірзоєв — 77 кг. Змагання проходили в Нью-Йорку 8-9 листопада.

Нагадаємо, кременчуцькі спортсмени завоювали 10 медалей на обласному чемпіонаті з греко-римської боротьби, що днями відбувся у Кременчуці.