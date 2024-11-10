У Миргородському районі внаслідок аварії загинула людина, ще одна отримала поранення

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 175

У поліції вказали, що після аварії водій залишив місце події

Біля села Рашівка Миргородського району автомобіль ВАЗ збив двох пішоходів. Внаслідок аварії один з пішоходів загинув від отриманих травм на місці події, іншого госпіталізували. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 10 листопада.

Інцидент стався 9 листопада, близько 17.30. У поліції вказали, що після аварії водій залишив місце події. Правоохоронці розшукали машину і затримали водія, ймовірно причетного до дорожньо-транспортної пригоди.

Нині слідчі розслідують обставини ДТП в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.