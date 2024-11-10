У Полтавській області збивали безпілотники — ПС

У ніч на 10 листопада на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Військові збивали безпілотники, які запустила російська армія. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Станом на 09.30 підтверджено збиття 62 БпЛА у 13 областях України.
Загалом російська армія атакувала Україну 145 безпілотниками типу «Shahed» та невстановленого типу. Таку кількість БпЛА в українському війську називають «рекордною».
Нагадаємо, у ніч на 9 листопада у Полтавській області працювала протиповітряна оборона.
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