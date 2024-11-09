На Полтавщині працювала ППО

Сьогодні, 08:56 Переглядів: 267

Станом на 8.00 9 листопада військові підтверджують збиття 32 безпілотників, які запустила російська армія, у 11 областях України

У ніч на 9 листопада у Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Станом на 8.00 9 листопада військові підтверджують збиття 32 безпілотників, які запустила російська армія, у 11 областях України. Ще 18 БпЛА локаційно втрачено.

Загалом РФ випустила 51 ударний безпілотник типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з російських міст Приморсько-Ахтарськ та Орел.