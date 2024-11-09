Розкрадання «Укртатнафти» на мільярди гривень: в ЕП назвали імена підозрюваних

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 772 Коментарів: 2

Колишнього керівника «Укртатанафти» Павла Овчаренка і 8 його спільників правоохоронці підозрюють у створенні організованої групи, яка заволоділа нафтопродуктами «Укртатнафти» на 5,804 млрд гривень. Відомо, що нафтопродукти передавали компаніям «Гуд Ойл», «Уелс Хаус», «Стрімз Кепітал», «Нью Ойл», «Рагард», «Агрейн Трейдинг». Про це повідомила Економічна правда з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах 8 листопада.

Кому повідомили про підозру:

Екс-голові компанії «Уелс Хаус» Олегу Моісеєву — підозрюють у завданні збитків на 984,545 млн грн.

Колишньому керівнику ТОВ «Нью Ойл» Андрію Шубі — сума збитків 733,352 млн грн.

— сума збитків 733,352 млн грн. Екс-голові компанії «Рагард» Олексію Мирошниченку — 237,333 млн гривень збитків.

Ще п’яти особам повідомлення про підозру направлені поштою за місцем реєстрації: екс-посадовцям «Укртатнафти» Андрію Пінчуку та Дарії Скакаліній, керівнику ТОВ «Гуд Ойл» Олександру Тонкошкуру, голові «Агрейн Трейдинг» Андрію Бартківу та керівнику компанії «Стрімз кепітел» Олександру Турченку.

Що передувало

Правоохоронці викрили злочинну схему, у якій колишні топпосадовці однієї з найбільших нафтопереробних компаній України привласнили понад 5,8 мільярда гривень із її бюджету.

За даними правоохоронців, організував цю схему колишній голова правління компанії. У 2017 році для скоєння задуманого чоловік залучив до незаконних дій свого заступника, начальника одного із управлінь компанії, а також підприємців.

Ці підприємці реєстрували фіктивні компанії, а потім через них укладали із нафтопереробною корпорацією угоди на поставку нафтопродуктів. Суми цих угод були від мільйона до мільярда гривень.

Посадовець знав, що оплати за пальне не буде, тож наказував підлеглим підписувати документи від імені нафтопереробної компанії. Його співробітники також завіряли додаткові угоди, в тому числі про відстрочку оплати за вже відвантажене пальне.

Слідство також встановило, що відповідно до установчих документів підприємства, махінатор не мав права укладати такі дороговартісні договори та виконувати їх умови. Усі угоди, вартість яких перевищує 10 млн грн, могли здійснюватись виключно за згодою безпосереднього правління компанії.