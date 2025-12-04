На Полтавщині двоє людей отруїлися чадним газом від початку опалювального сезону

На Полтавщині від початку опалювального сезону зафіксували два випадки отруєння чадним газом. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
За даними фахівців, причиною отруєнь стала необережність під час користування приладами пічного та газового опалення.
Громадянам нагадують, що при запаху газу в квартирі потрібно одразу відкрити вікна, переконатися, що газові прилади вимкнені, та викликати аварійну службу за номером 104.
Якщо людина знепритомніла у приміщенні, де відчувається запах газу чи у гаражі з увімкненим двигуном авто, слід:
не вмикати світло;
відчинити двері та вікна;
перекрити надходження газу;
винести потерпілого на свіже повітря.
Фахівці радять:
регулярно перевіряти газові прилади, димоходи й вентиляційні канали;
не використовувати газові плити для обігріву;
не вмикати водонагрівачі та інші газові прилади при зворотній тязі;
не встановлювати електровитяжку поруч із газовими приладами, що мають димохід;
частіше провітрювати приміщення;
перевіряти тягу у димоході;
у будинках із пічним опаленням тримати відчиненою заслінку;
не запускати двигун авто у закритих гаражах.
Нагадаємо, один з випадків отруєння чадним газом стався на Кременчуччині — у жовтні отруїлася жителька Градизької громади.
