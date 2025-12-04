На Полтавщині двоє людей отруїлися чадним газом від початку опалювального сезону

На Полтавщині від початку опалювального сезону зафіксували два випадки отруєння чадним газом. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

За даними фахівців, причиною отруєнь стала необережність під час користування приладами пічного та газового опалення.

Громадянам нагадують, що при запаху газу в квартирі потрібно одразу відкрити вікна, переконатися, що газові прилади вимкнені, та викликати аварійну службу за номером 104.

Якщо людина знепритомніла у приміщенні, де відчувається запах газу чи у гаражі з увімкненим двигуном авто, слід:

не вмикати світло;

відчинити двері та вікна;

перекрити надходження газу;

винести потерпілого на свіже повітря.

Як уникнути отруєння чадним газом

Фахівці радять:

регулярно перевіряти газові прилади, димоходи й вентиляційні канали;

не використовувати газові плити для обігріву;

не вмикати водонагрівачі та інші газові прилади при зворотній тязі;

не встановлювати електровитяжку поруч із газовими приладами, що мають димохід;

частіше провітрювати приміщення;

перевіряти тягу у димоході;

у будинках із пічним опаленням тримати відчиненою заслінку;

не запускати двигун авто у закритих гаражах.

Нагадаємо, один з випадків отруєння чадним газом стався на Кременчуччині — у жовтні отруїлася жителька Градизької громади.