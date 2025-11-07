«Інформаційна війна» у Градизьку: фейсбучні дописи селищного голови та місцевої активістки перейшли у судову площину

У селищі Градизьк, що на Кременчуччині, вже кілька місяців точиться справжня «інформаційна війна» між місцевими активістами та селищним головою Мирославом Носою. Проактивні жителі громади обурені діяльністю голови: мовляв, він усе робить заради власних інтересів, а не інтересів громади та її жителів. Кажуть: на особистий контакт Носа з ними не йде, тож вирішили, так би мовити, підступитися до нього з іншого боку — склали перелік питань, що їх турбують, та опублікували їх у дописі на фейсбук-сторінці активістки та волонтерки Анни Лубенець. Після цього допису селищний голова і подав на Лубенець до суду, аби та спростувала опублікований допис, публічно вибачилася перед Носою та сплатила моральну шкоду у сумі 1 гривні. Що з цього вийшло — читайте у нашому матеріалі.

Позиція активістів громади

Анна Лубенець — відповідачка у справі. Вона місцева активістка та волонтерка, яка допомагає Збройним силам України та веде активне громадянське життя у селищі. Говорить: місцевих жителів цікавили певні питання стосовно громади. Особисто поспілкуватися із головою їм не вдавалося — він не йшов на контакт ні офіційно, ні не офіційно.

Тож Анна за допомогою ще кількох активістів зібрала і сформулювала ці питання та опублікувала їх на своїй фейсбук-сторінці. Проте і після цього громада відповідей не отримала. Анна також додає, що після цього допису Носа її заблокував.

Що турбує жителів:

певний час працівники місцевої пожежно-рятувальної частини, зокрема представники пожежної охорони не мали бронювання від мобілізації, оскільки підприємство не отримало статус критичного. Причиною цьому жителі називають те, що за працівників підприємство певний час не платило податки;

працівники місцевої пожежної охорони у робочий час водою із пожежної машини поливають дерева та кущі селищі;

у громаді, імовірно, за вказівкою селищного голови, обприскували очерет сильнодіючим гербіцидом, раундапом, який шкідливий для населення, а про його використання жителів потрібно обов’язково попереджати;

у водоймі селища місцевим мешканцям заборонили купатися та ловити рибу. Жителі переконані: водойму Носа використовує у власних цілях;

на думку активістів, селищний голова може покривати порушення трудового законодавства у місцевій музичній школі, коли не всі педагоги проводять заняття відповідно до розкладу, проте отримують за це зарплату. А коли про це почали говорити, із музичної школи звільнили вчительку, яка навпаки працює і займається з дітьми;

у громаді підозрюють, що Мирослав Носа має земельну ділянку на Закарпатті, де будує маєток та залучає до цього ресурси громади.

Саме ці питання активісти виклали у дописі, після чого й розпочалася судова тяганина.

Позиція голови громади Мирослава Носи

У своїх коментарях стосовно цього селищний голова максимально лаконічний, каже: усе, що активісти пишуть про нього — не правда. Але це кидає на нього тінь як на ділову людину та посадовця, тож він і прийшов захищати свою честь та гідність у суді.

За його словами, це далеко не перший випадок, коли йому таким чином доводиться захищати свою репутацію — і завжди вдавалося справи вигравати. Люди приносили йому публічні вибачення та сплачували матеріальну шкоду у сумі 1 гривні.

Цього Мирослав Носа прагне і у цій справі. Він переконаний: стороні відповідача немає чого доводити у свій захист, тому й тут перемога знову буде за ним — Анні Лубенець доведеться вибачитися.

На питання, чому, на його думку, виникла така ситуація, Мирослав Носа заявляє: усе через політику:

— Закінчується п’ятий рік повноважень голів громад, і вона (Анна Лубенець — ред.) намагається таким чином себе презентувати і рекламувати. Я вважаю, що ця інформаційна кампанія направлена на те, щоб просувати себе як політичну кандидатуру у майбутньому, — каже голова Градизької громади.

Перебіг судової справи

Судове засідання відбулося учора, 6 листопада, у приміщенні Глобинського районного суду. Підтримати Анну Лубенець приїхали й інші жителі громади — вони підготували плакати, аби виразити свою позицію стосовно цієї ситуації.

Вже у залі суду стало відомо, що після того, як відповідачка Лубенець отримала сповіщення про позов та виклик до суду, її представник підготувала зустрічний позов, а також клопотала про об’єднання цих двох справ в одну, оскільки вони виникли з одного конфлікту. Також представник відповідача клопотала про переведення розгляду справи із спрощеної системи у загальну, оскільки вона підготувала багато доказів, які варто дослідити — це скриншоти дописів та коментарів, а також відео зі сторінки Мирослава Носи у фейсбуці.

Заслухавши усі клопотання, суд відхилив зустрічний позов, оскільки представник відповідача подала його після закінчення встановлених на це строків, та відповідно відмовив у об’єднанні справ та розгляду справи у загальній системі.

Оскільки зустрічний позов відповідачу повернули, її представник клопотала про виділення часу на формування відриву по справі, оскільки вона його не готувала, а всі обставини виклала у зустрічному позові. Це клопотання суд також відхилив.

Не дозволив суд заслухати і свідків — тих активістів, які приїхали на засіданні підтримати Лубенець. Це разом із ними вона готувала той допис у фейсбуці та готувала усі питання.

Після цього суд перейшов до дослідження доказів з боку позивача — це нагородні документи на подяки Мирослава Носи за останні кілька років як посадовця та за допомогу Збройним силам України в умовах повномасштабної війни.

З боку відповідача доказів не було — вони були додані до зустрічного позову, тож у цій справі не розглядалися. Водночас представник відповідача клопотала про неприєднання письмових доказів позивача до справи, оскільки Мирослав Носа спершу має довести, що всю ту допомогу, за яку він отримав подяки, він зробив власним коштом, а не за рахунок платників податків громади.

Далі суддя Олефір направилася до нарадчої кімнати, аби підготувати рішення.

Рішення суду та реакція сторін

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд виніс таке рішення:

— Позов Носи Мирослава Юрійовича до Лубенець Анни Анатоліївни про захист честі, гідності та ділової репутації фізичної особи залишити без задоволення, — зачитала суддя Олефір.

Для економії часу суддя зачитала тільки вступну та резолютивну частини, повний текст рішення буде підготовлений та опублікований згодом.

Ми поцікавилися думкою обох сторін щодо такого рішення суду.

— Потрібно спочатку ознайомитися з повним текстом судового рішення, і вже тоді розуміти ті обставини, які суд врахував чи не врахував при прийнятті рішення, — говорить Мирослав Носа.

Що ж до відповідача, то Анна Лубенець на цьому зупинятися не збирається.

— Суд хоч і не задовольнив його позов, але громадяни все одно чекають пояснення, — каже жінка.

Представник відповідача заявляє, що вони повторно подаватимуть позов до Мирослава Носи, і не виключає думки, що після ознайомлення із повним текстом рішення селищний голова піде в апеляцію.