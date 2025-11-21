Олена Шуляк
Топ новина, Кременчук, Гроші

НАЗК виявило у декларації депутата Полтавської облради розбіжності на понад 30 млн грн

Сьогодні, 13:02

НАЗК завершило перевірку декларації депутата Полтавської облради Руслана Телятника та виявило недостовірні дані на понад 30,9 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларації за 2024 рік депутата Полтавської обласної ради Руслана Телятника. Перевірку проводили з 6 червня до 2 жовтня 2025 року. За даними агентства, розбіжності між задекларованими даними та фактичними становлять понад 30,9 млн грн. Про це пише «Зміст» з посиланням на результати перевірки НАЗК.

Встановлено, що депутат не вказав у декларації моторне судно Bombardier RXTX RX 2010 року, яке придбав у 2018-му за 60 тис. грн. Телятник пояснив, що не мав документів на судно та ним не користувався, але договір купівлі-продажу існує.

У розділі про корпоративні права депутат не зазначив свою частку у 34% статутного капіталу ТОВ «ТД УКРГАЗ», обравши варіант «не застосовується». Компанію він також не включив до переліку юридичних осіб, у яких є бенефіціаром.

Перевірка показала неточності і щодо його доходів. Депутат задекларував 149 тис. грн, вказавши нотаріуса як джерело. Насправді це кошти, отримані від продажу чотирьох машиномісць подружжю Ковтунів. Фактично ж він отримав 148 тис. грн, тоді як ринкова вартість аналогічних об’єктів могла бути значно вищою.

НАЗК також з’ясувало, що вартість машиномісць, які Телятник купував раніше, у документах була значно нижчою, ніж визначали експерти: від 364 тис. грн до 512 тис. грн. Попри це у декларації депутат зазначав набагато менші суми.

Агентство встановило, що депутат не задекларував три банківські рахунки з загальною сумою 485 тис. 956 грн. На одному з рахунків станом на 31 грудня 2024 року було майже 250 тис. грн, на іншому — понад 200 тис. грн, але ці гроші у декларації не відображені. Ще один рахунок він не вказав узагалі, хоча він існував і був активним.

Найбільше питань у НАЗК виникло щодо готівкових коштів. Телятник задекларував понад 30,8 млн грн готівкою, зокрема 520 тис. євро та 110 тис. доларів. Він пояснив, що частину суми отримав у подарунок — 20 млн грн у 2023 році. Однак жодних документів на підтвердження цього подарунка депутат не надав.

Фактичні доходи Телятника за рік становили 7,45 млн грн. Накопичення та витрати, які можна підтвердити документально, сягнули лише 3,69 млн грн. Водночас сім’я депутата за рік придбала майна на понад 9,2 млн грн.

Агентство також звернуло увагу на автомобіль Audi Q7, який депутат задекларував як куплений за 50 тис. грн. За даними експертів, мінімальна ринкова вартість такого авто могла перевищувати 2,95 млн грн, тобто задекларована сума занижена більш ніж у 59 разів.

Нагадаємо, колишній кременчуцький прокурор не задекларував криптовалюту на 18,7 млн грн.

Вверх