Колишній кременчуцький прокурор не задекларував криптовалюту на 18,7 млн грн — НАЗК

Він у п'ятірці найбільших порушників за вересень

У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 75 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. У топ-5 порушників потрапив колишній прокурор Кременчуцької окружної прокуратури. Про це повідомили на сайті НАЗК.

Згідно з висновками агентства, посадовець не задекларував відомості на понад 18,7 млн грн у деклараціях за 2022, 2023 і 2024 роки. Зокрема, йдеться про:

неправдиву інформацію про криптовалюту, що належить йому та його дружині;

незадекларований дохід від продажу криптовалюти:

понад 6,7 млн грн у 2022 році;

понад 10,1 млн грн у 2023 році;

майже 1 млн грн у 2024 році.

НАЗК передало обґрунтовані висновки до Державного бюро розслідувань.

