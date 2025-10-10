Колишній кременчуцький прокурор не задекларував криптовалюту на 18,7 млн грн — НАЗК

У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 75 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. У топ-5 порушників потрапив колишній прокурор Кременчуцької окружної прокуратури. Про це повідомили на сайті НАЗК.
Згідно з висновками агентства, посадовець не задекларував відомості на понад 18,7 млн грн у деклараціях за 2022, 2023 і 2024 роки. Зокрема, йдеться про:
НАЗК передало обґрунтовані висновки до Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, що влітку депутатка облради Аранчій потрапила у топ порушників від НАЗК.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.