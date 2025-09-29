ГО "Захист держави"
Для дому і сім'ї, Поради по дому

Лід на задній стінці холодильника: чому виникає та позбутися

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 99

Наліт льоду на задній стінці холодильника — дуже поширена проблема. Лід не лише зменшує об'єм камери, а й погіршує ефективність охолодження

Чому з’являється лід

  • Порушена циркуляція повітря — продукти торкаються задньої стінки, волога з них замерзає.
  • Неправильна температура — якщо регулятор виставлено дуже холодно, конденсат швидше обмерзає.
  • Часте відкриття дверцят — тепле повітря приносити вологу, яка перетворюється на лід.
  • Знос ущільнювача дверей — тепле повітря постійно проникає у камеру.
  • Іноді лід може з’явитися через випарник, що вмонтований у задню панель та охолоджує поверхню. Також притягується водяна пара з повітря. Її конденсат утворює лід на задній стінці холодильника.

Щоб усунути конденсат, поставте в холодильник тарілку з рисом, содою, сіллю, цукром або хлібом. Ці продукти вбиратимуть надлишок вологи й усуватимуть неприємні запахи.

Також можна покласти в холодильник газету або паперові рушники. Папір вбирає вологу та рятує холодильник від появи конденсату. Час від часу міняйте папір. Проти неприємних запахів допоможе тарілка з кавовими зернами.

Щоб позбутися льоду:

  • Вийміть усі продукти й розморозьте холодильник.
  • Протріть задню стінку. Використовуйте м’яку ганчірку або губку, уникайте ножів та гострих предметів — можна пошкодити контур охолодження.
  • Перевірте температуру. Оптимально: +3…+5 °C у холодильній камері. Якщо виставлено нижче, підніміть температуру.
  • Зверніть увагу на ущільнювачі дверей. Якщо вони деформовані чи тріснуті — потрібна заміна, інакше лід буде знову.

Правильно зберігайте продукти

  • Не ставте гарячу їжу.
  • Не притулюйте контейнери та пакети безпосередньо до задньої стінки.
  • Якщо лід з’являється дуже швидко (за 1–2 дні після розморожування), якщо холодильник не тримає температури або видає дивні шуми чи вода накопичується під нижніми ящиками, терміново викликайте майстра.
0
Автор: Мирослава Українська
Теги: холодильник лід
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

