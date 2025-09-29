Лід на задній стінці холодильника: чому виникає та позбутися
Сьогодні, 22:00
Переглядів: 99
Наліт льоду на задній стінці холодильника — дуже поширена проблема. Лід не лише зменшує об'єм камери, а й погіршує ефективність охолодження
Чому з’являється лід
- Порушена циркуляція повітря — продукти торкаються задньої стінки, волога з них замерзає.
- Неправильна температура — якщо регулятор виставлено дуже холодно, конденсат швидше обмерзає.
- Часте відкриття дверцят — тепле повітря приносити вологу, яка перетворюється на лід.
- Знос ущільнювача дверей — тепле повітря постійно проникає у камеру.
- Іноді лід може з’явитися через випарник, що вмонтований у задню панель та охолоджує поверхню. Також притягується водяна пара з повітря. Її конденсат утворює лід на задній стінці холодильника.
Щоб усунути конденсат, поставте в холодильник тарілку з рисом, содою, сіллю, цукром або хлібом. Ці продукти вбиратимуть надлишок вологи й усуватимуть неприємні запахи.
Також можна покласти в холодильник газету або паперові рушники. Папір вбирає вологу та рятує холодильник від появи конденсату. Час від часу міняйте папір. Проти неприємних запахів допоможе тарілка з кавовими зернами.
Щоб позбутися льоду:
- Вийміть усі продукти й розморозьте холодильник.
- Протріть задню стінку. Використовуйте м’яку ганчірку або губку, уникайте ножів та гострих предметів — можна пошкодити контур охолодження.
- Перевірте температуру. Оптимально: +3…+5 °C у холодильній камері. Якщо виставлено нижче, підніміть температуру.
- Зверніть увагу на ущільнювачі дверей. Якщо вони деформовані чи тріснуті — потрібна заміна, інакше лід буде знову.
Правильно зберігайте продукти
- Не ставте гарячу їжу.
- Не притулюйте контейнери та пакети безпосередньо до задньої стінки.
- Якщо лід з’являється дуже швидко (за 1–2 дні після розморожування), якщо холодильник не тримає температури або видає дивні шуми чи вода накопичується під нижніми ящиками, терміново викликайте майстра.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.