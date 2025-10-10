У центрі Кременчука відключили воду через аварійні роботи

10 жовтня у центральній частині Кременчука тимчасово відключили водопостачання. Причина — аварійні роботи з заміни запірної арматури на водопровідній мережі, які проводять на проїзній частині дороги. Про це повідомили у пресслужбі мерії з посиланням «Кременчукводоканал».
Після завершення робіт централізоване водопостачання буде відновлено. У «Кременчукводоканалі» попереджають: можливо короткочасне погіршення якості води — підвищена каламутність або забарвлення.
У разі необхідності можна звернутися до диспетчерської служби:
Нагадаємо, що в частині центру також відсутня електрика. Зранку, внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак. У Кременчуці не працюють світлофори та затримуються тролейбуси. Приміські поїзди на напрямку Київ – Гребінка затримуються.
