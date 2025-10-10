У центрі Кременчука відключили воду через аварійні роботи

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 192

10 жовтня у центральній частині Кременчука тимчасово відключили водопостачання. Причина — аварійні роботи з заміни запірної арматури на водопровідній мережі, які проводять на проїзній частині дороги. Про це повідомили у пресслужбі мерії з посиланням «Кременчукводоканал».

Воду відключили орієнтовно з 9.00 до 17.00 за наступними адресами:

вул. Старшого лейтенанта Кагала — будинки 32, 36/8, 36А, 38, 38А, 40, 42, 42А, 44, 46, 46А, 50, 51, 52, 52Б, 53, 55, 57, 57А;

— будинки 32, 36/8, 36А, 38, 38А, 40, 42, 42А, 44, 46, 46А, 50, 51, 52, 52Б, 53, 55, 57, 57А; вул. Театральна — буд. 34, 36, 38, 40, 42А, 44, 46, 46А, 46Б, 48А;

— буд. 34, 36, 38, 40, 42А, 44, 46, 46А, 46Б, 48А; вул. Юрія Руфа — буд. 1А, 1В, 2А;

— буд. 1А, 1В, 2А; вул. Тараса Шевченка — буд. 22/30;

— буд. 22/30; вул. Олександра Халаменюка — буд. 5, 5А.

Після завершення робіт централізоване водопостачання буде відновлено. У «Кременчукводоканалі» попереджають: можливо короткочасне погіршення якості води — підвищена каламутність або забарвлення.

У разі необхідності можна звернутися до диспетчерської служби:

050-305-45-71

067-403-97-86.

Нагадаємо, що в частині центру також відсутня електрика. Зранку, внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак. У Кременчуці не працюють світлофори та затримуються тролейбуси. Приміські поїзди на напрямку Київ – Гребінка затримуються.