10 жовтня, близько 6.30, кременчуківці чули серію вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Раніше військові попереджали про рух російських безпілотників й крилатих ракет на Полтавщині.
Офіційних коментарів від облвійськадміністрації поки не надходило.
Також вибухи чули у сусідньому Світловодську.
На Полтавщині застосували аварійні знеструмлення.
За повідомленням КП «Міськсвітло», з 6.52, через відсутність напруги, у Кременчуці не працюють світлофори на перехрестях: просп. Свободи — вул. Героїв УПА та просп. Полтавський — вул. Вільної України.
Також містяни повідомляють, що зупинились тролейбуси.
Укрзалізниця повідомляє про затримки приміських поїздів на напрямку Київ – Гребінка до 30 хвилин через зникнення напруги. Залізничники працюють над відновленням руху.
Нагадаємо, вночі також було гучно.
