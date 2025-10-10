ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Війна

Наслідки масованої атаки РФ у Кременчуці: є пошкодження кількох будинків — Малецький

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 040

Нині там працюють фахівці виконавчого комітету, які фіксують наслідки обстрілу

У Кременчуцькій громаді внаслідок атаки збройних сил РФ пошкоджено кілька будинків місцевих жителів. Нині там працюють фахівці виконавчого комітету, які фіксують наслідки обстрілу. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів міський голова Віталій Малецький 10 жовтня. 

— Зв’язались з Червоним Хрестом, вони допоможуть кременчужанам в частині матеріальної допомоги. Відповідно тим людям, хто є членами нашої громади, ми допомогу надамо, можливо, матеріальну через заяви, які вони нададуть, — сказав Малецький. 

Що передувало

10 жовтня Росія атакувала Кременчук «Кинджалами», крилатими ракетами та дронами. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак. 


Автор: Телеграф Джерело фото: читач Леонід
