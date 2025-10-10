Наслідки масованої атаки РФ у Кременчуці: є пошкодження кількох будинків — Малецький

Сьогодні, 10:29

У Кременчуцькій громаді внаслідок атаки збройних сил РФ пошкоджено кілька будинків місцевих жителів. Нині там працюють фахівці виконавчого комітету, які фіксують наслідки обстрілу. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів міський голова Віталій Малецький 10 жовтня.

— Зв’язались з Червоним Хрестом, вони допоможуть кременчужанам в частині матеріальної допомоги. Відповідно тим людям, хто є членами нашої громади, ми допомогу надамо, можливо, матеріальну через заяви, які вони нададуть, — сказав Малецький.