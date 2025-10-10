Наслідки масованої атаки РФ у Кременчуці: є пошкодження кількох будинків — Малецький

У Кременчуцькій громаді внаслідок атаки збройних сил РФ пошкоджено кілька будинків місцевих жителів. Нині там працюють фахівці виконавчого комітету, які фіксують наслідки обстрілу. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів міський голова Віталій Малецький 10 жовтня.
10 жовтня Росія атакувала Кременчук «Кинджалами», крилатими ракетами та дронами. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.