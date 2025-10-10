Росія атакувала Кременчук «Кинджалами» та крилатими ракетами — мета енергообʼєкти

У ніч на 10 жовтня Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя, Кам’янське та Кривий Ріг. Основною ціллю ворога були об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляють моніторингові ресурси.
Зокрема:
Відомо про влучання в об’єкти енергетики та житлові будинки. На Полтавщині працювали сили ППО. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак. У Кременчуці не працюють світлофори та затримуються тролейбуси. Приміські поїзди на напрямку Київ – Гребінка затримуються.
