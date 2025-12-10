Молодь, яка не шукає «легких шляхів»: у Полтаві відбулася розмова про майбутнє без корупції

Тема — непроста: корупція. Не як абстрактне слово з новин, а як явище, з яким молодь стикається в побуті, навчанні, роботі. Говорили прямо: хто може стати корупціонером, чому «дрібні поблажки» руйнують державу не гірше за великі схеми, і як студентство може реагувати на такі прояви вже сьогодні.

У залі відчувалася не втома від складних реалій, а тиха концентрація — та, яка виникає, коли молодь не ухиляється від відповідальності, а навпаки бере її як свій особистий фронт. Військові та ветерани ділилися власним досвідом вибору — інколи найтяжчого у житті. Студенти — своїм баченням країни, де гідність не треба доводити документами, а чесність не виглядає подвигом.

Ця зустріч стала простором, у якому звучало головне: майбутнє не до нас приходить — ми його будуємо. І будуємо не гаслами, а діями, маленькими й великими.

ГО «Захист держави» продовжує формувати спільноту активних людей, які готові тримати свій напрямок — у вчинках, у професії, у громадському житті.

Хочеш долучитися? Заповнюй форму (лінк на Фейсбук сторінці) й заходь до нашого офісу. Це відкритий простір для всіх, хто втомився спостерігати збоку і готовий бути частиною змін.

