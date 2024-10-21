Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького

Донедавна, питання будівництва приватного нафтопереробного заводу на теренах Північного промислового вузла, існувало лише в площині дискусій, щодо очевидних екологічних загроз для мешканців «Молодіжного» і решти прилеглих районів нашого міста: «Петрівки» чи то «Лашків». Навряд чи варто в черговий раз нагадувати мешканцям Кременчука, які щороку потерпають від смороду, запаморочень і задухи, що наше місто, впродовж останніх щонайменше п’яти років, входить до рейтингу міст з високим рівнем забруднення атмосферного повітря. Постійне ж «зелене світло» за принципом all inclusive (все включено), в процесі прийняття узгодження і затвердження містобудівної документації, звичайно на користь компанії-забудовника, повсякчас з порушенням законодавства і Регламенту міської ради, лише доводило тісний взаємозв’язок можновладців і очевидне прагнення В. Малецького проштовхнути скандальне питання.

Передмова кримінальної саги

Абсолютно нового, але вже кримінального відтінку, ця справа набула після того, як став очевидним зв’язок між компанією забудовником ТОВ «Алма Оіл Груп» з численними компаніями фігурантами кримінального провадження. В Кременчуці, цих суб’єктів господарської діяльності пов’язує не лише нафтопереробний бізнес та торгівля паливом, а й спільні юридичні адреси, численні земельні ділянки, аукціони з ознаками фіктивності і, звичайно, афілійовані корпоративні зв’язки.

Для всебічного розуміння ситуації та масштабів оборудки, я пропоную читачам ознайомитися з уривком тексту однієї з найсвіжіших ухвал слідчого-судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/9483/24. Це також важливо з погляду не порушення презумпції невинуватості, адже надалі вживаючи такі словосполучення як «організована група», «план вчинення злочинів», «організатор вчинення злочинів», «злочинні дії» тощо, я буду виключно цитувати запропоновану правоохоронцями термінологію. До слова, досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Управлінням СБУ в Полтавській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1КК України.

Текст Ухвали:

«…ОСОБА_7 маючи достатнього досвіду для введення фінансово-господарської діяльності, будучи засновником та директором ТОВ «Енергоресурс» (код за ЄДРПОУ 25162382), юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, засновником ТОВ «Центроград Кременчук» (код за ЄДРПОУ 44791985), юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Університетська, 22, засновником ТОВ «Альфа груп 77» (код за ЄДРПОУ40218394), юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 70 та фактично контролюючи діяльність групи компаній «VMGroup», переслідуючи мету незаконного збагачення, вирішив створити організовану групу з метою систематичного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фактично підконтрольною групою компаній «VMGroup». При цьому державну реєстрацію указаної групи юридичних осіб ОСОБА_7 забезпечив на ім`я раніше знайомих та/або підшуканих, для досягнення вказаної мети осіб. З метою реалізації заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_7 запропонував керівникам підконтрольної останньому групі компаній «VMGroup», діяльність якої полягає в оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1, який займає посаду директора ТОВ «Азарес» (код за ЄДРПОУ 42831334), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка займає посаду директора ТОВ «Торговий Дім Кременчук» (код за ЄДРПОУ 43772977), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, який займає посаду директора ТОВ «Стандарт Оіл Компані» (код за ЄДРПОУ 43117559) та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, який займає посаду директора ТОВ «Інтерего» (код за ЄДРПОУ 42814298), створити організовану групу з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під його керівництвом. Мета діяльності організованої групи полягла в отриманні незаконного доходу, шляхом проведення безтоварних операцій з суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, реалізації паливно-мастильних матеріалів за готівку без відображення таких операцій в податковій звітності, а також умисного не виконання обов`язку щодо складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних по операціям з постачання ПММ в адресу контрагентів-покупців. При цьому, ОСОБА_7, утворивши організовану групу безпосередньо керував нею та являючись організатором вчинення злочинів, безпосередньо керував підготовкою до їх вчинення, а також приймав активну участь у вчиненні злочинів. Також, ОСОБА_7 розроблював плани злочинних дій при вчиненні кожного із скоєних організованою групою злочинів, який був відомий всім її учасникам та розподіляв функції кожного із учасників групи… »

Як бачимо, «організовану групу» підозрюють у порушенні податкового законодавства України, в несплаті податків у особливо великих розмірів. Своєю чергою, відповідь на питання: чому ж досудове розслідування здійснює саме слідчий відділ Управління СБУ, дає стаття 111-1 Кримінального кодексу України. Мова про колабораційну діяльність, а саме про передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

В цій частині також немає жодних запитань, які б залишилися без відповіді. Аналізуючи численні ухвали з Єдиного реєстру судових рішень, бачимо, що учасники вищевказаної групи, діючи за попередньою змовою з представниками іноземних компаній (посередників), що прямо або опосередковано пов’язані з країною агресором росією, з 2019 по 2023 рік імпортували в Україну підакцизний товар — метил (ймовірно виготовлений на території росії), що використовується для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, маскуючи його під виглядом розчинників.

Фатальний збіг адрес фігурантів

Одіозна компанія-забудовник приватного нафтопереробного заводу в Північному промисловому вузлі ТОВ «Алма Оіл Груп», зареєстрована в Кременчуці за адресою вул. Університетська (в минулому Першотравнева), буд. 22. Колишня будівля комерційного банку в самому центрі міста, а нині бізнес-центр «Пасаж», стала колискою реєстрації низки суб’єктів господарської діяльності, що тісно пов’язані спільним бізнесом в галузі нафтопереробки, перевезень і торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Згідно з інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, земельна ділянка під вищевказаною будівлею, на праві оренди, належить уже відомому нам ТОВ «Альфа груп 77».

Що ж до самої компанії ТОВ «Альфа груп 77», відомої нам з тексту однієї з судових ухвал, використовуючи дані відкритих реєстрів сервісу Clarity Project, бачимо наступне. Її засновником і кінцевим бенефіціаром є такий собі Марченко Віталій Валерійович. Її керівником зазначений Тімошов Василь Іванович, а одним з підписантів вказана Пересунько Олена Анатоліївна. Ці прізвища, як і адресу проїзд Галузевий, буд. 70, варто запам’ятати, адже вони неодноразово будуть зустрічатися нам впродовж вивчення даного матеріалу.

Продовжуючи відслідковувати зв’язки ТОВ «Алма Оіл Груп», варто перевірити і інші компанії, що увійшли до складу так званої групи компанії «VMGroup», об’єднаних одним кримінальним провадженням. Крім всього іншого, не важко здогадатися що назва цієї групи «VMGroup», очевидно, є похідною від перших літер імені та прізвища «організатора вчинення злочинів», а саме Віталія Марченка.

Поглянемо, що ж говорять дані відкритих реєстрів сервісу Clarity Project про компанію ТОВ «Енергоресурс». Вже очікувано бачимо, бачимо вже знайоме нам прізвище Марченко і дещо іншу адресу реєстрації, а саме проїзд Галузевий, буд. 66.

А ось юридична адреса компанії ТОВ «Центроград Кременчук», згідно з тими ж відкритими реєстрами, окрім прізвища одного з засновників і кінцевого бенефіціара Марченка, демонструють нам ще один збіг, пов’язаний з місцем реєстрації компанії забудовника нафтопереробного заводу ТОВ «Алма Оіл Груп», вулиця Університетська, буд. 22.

Якщо комусь бракує збігів, пропоную подивитися на графічне зображення з Публічної кадастрової карти України з умовними позначеннями восьми земельних ділянок по проїзду Галузевому, де ТОВ «Алма Оіл Груп» має намір збудувати свій завод з переробки вуглеводневої сировини. Усі вони, вочевидь, вже сьогодні є частиною єдиної промислово-виробничої бази.

Земельні ділянки на зображенні з умовним позначенням № 1,2,3, комунальної власності, перебувають в оренді і саме там представники підприємства ТОВ «Алма Оіл Груп» розпочали будівництво свого приватного нафтопереробного заводика. Саме на ці земельні ділянки, Кременчуцька міська рада під заклинання Малецького «прошу підтримати», надала дозвіл на розробку, а згодом затвердила внесення змін до детального плану Північного промислового вузла. Законність прийняття цих рішень органу місцевого самоврядування, станом на зараз, є предметом розгляду численних судових справ ініційованих безпосередньо мною та моїм колегою діючим офіцером ЗСУ Захожим Сергієм.

Що ж до долі інших п’яти земельних ділянок, які, як я вже зазначав раніше, є частиною однієї промислово-виробничої бази, то тут ми бачимо вже очікувано картину з коктейлю компаній безпосередньо пов’язаних зі славнозвісним Віталієм Марченком і підконтрольних йому пулом суб’єктів господарювання.

Земельна ділянка з умовним позначенням № 4, згідно з даними з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, знаходиться у володінні ТОВ «Аврора 2020». Своєю чергою, засновником даного підприємства є ТОВ «Альфа груп 77», а кінцевим бенефіціарним власником Марченко Віталій Валерійович. Даній земельній ділянці присвоєна поштова адреса проїзд Галузевий, буд. 66, м. Кременчук. Інформація з відкритих реєстрів стосовно цієї компанії публікувалася вище.

Земельна ділянка з умовним позначенням № 5, знаходиться у володінні ТОВ «Енергоресурс». Керівником, одним з засновників та кінцевим бенефіціарним власником даної компанії є Марченко Віталій Валерійович. Даній земельній ділянці також присвоєна поштова адреса проїзд Галузевий, буд. 66, м. Кременчук. Дані по цьому підприємству шановні читачі також могли бачити в попередній частині даного матеріалу.

Земельна ділянка з умовним позначенням № 6, знаходиться в оренді у все того ж ТОВ «Аврора 2020». Засновником даного підприємства є ТОВ «Альфа груп 77» і знову Віталій Марченко.

З земельними ділянками з умовним позначенням на зображенні № 7 і № 8 взагалі все просто. Відповідно до даних з Державного земельного кадастру, вони взагалі з 2019-2020 року перебувають в оренді у фізичної особи Марченка Віталія Валерійовича. Цим земельним ділянкам присвоєна поштова адреса проїзд Галузевий, буд. 70, м. Кременчук.

На цьому можна було б завершити відслідковувати очевидні зв’язки компанії ТОВ «Алма Оіл Груп» з компаніями й особами фігурантами кримінального провадження, але бажання міського голови Малецького догодити своєму кумові Марченку й афілійованим з ним підприємствам, забезпечивши безперешкодне прийняття пакета містобудівної документації, було настільки сильним, що я просто не можу не продемонструвати читачам, як це відбувалось на практиці. Крім іншого, дуже просто стати «спільником» маючи усі необхідні важелі адміністративного впливу, за посадою контролюючи структурні підрозділи виконавчого комітету і звичайно «фіолетову» монобільшість партії Коломойського в Кременчуцькій міській раді.

Фіктивні аукціони + підставні компанії = бажана земля

Право оренди найбільшої земельної ділянки (надалі уклавши відповідний договір) площею 7,00 га з умовним позначенням № 1 ТОВ «Алма Оіл Груп», отримало шляхом участі в аукціоні. Даний аукціон, організатором якого була Кременчуцька міська рада, містить ознаки фіктивності й заздалегідь обумовлених спільниками правил, проходив за участі ще двох учасників земельних торгів, а саме: ТОВ «Авіо Оіл» та ТОВ «Арей Глобал». Інформація, щодо даних учасників міститься все в тих же ухвалах слідчих-суддів в Єдиному реєстрі судових рішень, де зазначено, що від реалізації паливно-мастильних матеріалів в адресу ряду суб`єктів господарської діяльності (контрагентів), в тому числі підприємств з ознаками фіктивності: (у т. ч. ТОВ «Авіо Оіл» та ТОВ «Арей Глобал»), підприємством зі складу «організованої групи», були отримані грошові кошти. Що було далі та в чому їх звинувачують ви вже добре знаєте. Зрозуміло, що переможцем аукціону було визнано ТОВ «Алма Оіл Груп».

Що ж до другої земельної ділянки, з умовним позначенням № 2, площею 1,2810 га, ми бачимо, як уже відомих нам учасників, так і компанії з якими нам ще доведеться познайомитись в подальших розділах. Серед інших, окрім підприємства ТОВ «Арей Глобал», за право оренди земельної ділянки в Північному промвузлі змагалося підприємство про яке також йдеться в численних ухвалах слідчих-суддів. Мова про ТОВ «Торговий дім Кременчук». Це вже не викличне здивування, але дане підприємство зареєстроване за адресою проїзд Галузевий, буд. 70. Нагадаю читачам, що земельна ділянка саме за цією адресою перебуває в оренді фізичної особи Марченка Віталія Валерійовича. Що стосується уповноважених осіб підприємства ТОВ «Торговий дім Кременчук» ми згадаємо про них в наступному розділі цього блогу.

Виключенням не стала і третя земельна ділянка з умовним позначенням № 3, право на оренду якої, шляхом участі у фіктивному аукціоні серед підставних і взаємопов’язаних учасників отримало ТОВ «Алма Оіл Груп». За земельну ділянку площею 0,2959 га, змагалися ті ж самі ТОВ «Арей Глобал» та ТОВ «Торговий дім Кременчук».

Представники громадськості чи нафтова мафія?

Намагаючись вчергове догодити новоспеченим нафтопереробникам з орбіти фінансово-промислової групи Віталія Марченка, у мера Малецького вдалися до більш рішучих кроків з внесення змін до Генерального плану м. Кременчука. Низка запропонованих змін стосувалася і будівництва заводу з переробки вуглеводневої сировини, який має розміщуватися на земельних ділянках з умовним позначенням № 1, № 2, № 3.

Для представників підприємства-забудовника ТОВ «Алма Оіл Груп», в процесі появи нової екологічної бомби сповільненої дії, ситуація значно ускладнилася через низку ініційованих мною судових справ. Ще однією перешкодою, на шляху забудови нафтовиками мікрорайону «Молодіжний», став той факт, що вищевказані земельні ділянки, фактично, знаходяться в межах індустріального парку «Центральний». Його межі, були чітко визначені діючим Генеральним планом, навіть попри формальну документальну ліквідацію. Як ліричний відступ зазначу, що поховання індустріального парку, які наразі активно з’являються на карті України й Полтавської області, це ще один прояв профнепридатності Малецького та його підлеглих, які не знайшли можливості втілити чудовий проєкт в життя.

Українським законодавством прямо заборонено будівництво об’єктів з виробництва підакцизних товарів (палива) на території індустріальних парків, відтак, кременчуцькі чиновники не вигадали нічого кращого, як просто прибрати індустріальний парк з генплану, визначивши цю територію під будівництво заводу з переробки вуглеводневої сировини.

В ході громадських слухань, з питання внесення змін до діючого Генерального плану м. Кременчука, від 24 квітня 2024 року, на які масово зігнали місцевих «бюджетників», і як виявиться згодом, членів «організованої групи» і фігурантів масштабного кримінального провадження, було створено так звану погоджувальну комісію, для врегулювання численних зауважень, що надійшли від людей.

Відповідна робоча група підлеглими Малецького створювалась не лише за письмовою заявою охочих взяти в ній участь, а й за заздалегідь зрежисованим сценарієм, для формування необхідної кількості учасників, чиїх голосів надалі вистачить для прийняття ухвального рішення і нівелювання усіх зауважень і заперечень громадськості.

Я не буду детально зупинятися на інших членах погоджувальної комісії, які будучи працівниками структурних підрозділів Виконавчого комітету — є прямими підлеглими міського голови та отримують зарплатню в мерії, проте не залишу поза увагою читача представників славнозвісного «нафтового лобі».

Вперше, увагу на своєрідну зацікавленість членів погоджувальної комісії звернула моя колега депутатка Лариса Гориславець. Саме Лариса Олексіївна, вже під час засідання, вказала на прямий і найбільш очевидний конфлікт інтересів декого з присутніх осіб, чим викликала хвилю обурення на свою адресу, як з боку заступника Малецького пана Дмитра Кравченка, що головував на засіданні, так і збоку делегатів з числа «нафтового лобі». Останні навіть не могли навіть зрозуміти звідки їй відомі їхні імена. Імена ці, власне, були відомі з розпорядження міського голови Малецького, який таким чином легалізував участь останніх в цьому фейковому зібранні.

Щоб нарешті поставити жирну крапку, і остаточно констатувати зв’язок підприємства ТОВ «Алма Оіл Груп» з тими, ким наразі займаються слідчі СБУ, окремо пройдемося по прізвищах тих, хто прийшов агітувати за появу приватного нафтопереробного заводу на «Молодіжному».

На скриншоті з протоколу погоджувальної комісії, який також міститься у відкритому доступі бачимо наступні імена:

Євсєйкін Олександр Володимирович;

Колеснікова Юлія Володимирівна;

Костуренко Євген Миколайович;

Лазарєва Юлія Олександрівна;

Некрасова Алла Станіславівна;

Пересунько Олена Анатоліївна;

Тімошов Василь Іванович;

Ткаченко Надія Валентинівна;

Рухаємось по черзі шановні читачі

Євсєйкін Олександр Володимирович — є власником і кінцевим бенефіціаром компанії ТОВ «Компанія Азарес». Основний вид діяльності оптова торгівля твердим, газоподібним паливом і подібними продуктами. Інформація про цю компанію, за місцем реєстрації якої, до речі відбувалися обшуки, міститься щонайменше в п’ятдесяти ухвалах слідчих-суддів. Компанія є в переліку вже відомої нам «злочинної групи».

Колеснікова Юлія Володимирівна — є засновником і кінцевим бенефіціаром компанії ТОВ «Торговий дім Кременчук». Ось тут варто, читачам згадати, що окрім діяльності «злочинної групи», це підприємство брало участь в аукціоні міської ради на право оренди земельних ділянок, де переможцем було визначено ТОВ «Алма Оіл Груп». Ось такий, черговий фатальний збіг.

Костуренко Євген Миколайович згідно з відкритими даними є адвокатом і представляє інтереси «Азареса» та ТОВ «Інтерего». Між іншим, «Інтерего» окрім того, що вже звично засвітилася численними судовими ухвалами, ще й зареєстрована за адресою вул. Першотравнева, буд. 22, м. Кременчук, що знову ж таки збігається з юридичною адресою ТОВ «Алма Оіл Груп».

Некрасова Алла Станіславівна. Тут, мені знову допомогла моя колега Лариса Гориславець, яка вивчаючи питання будівництва нового нафтопереробного заводу, знайшла зв’язок між ТОВ «Алма Оіл Груп» і людьми наближеними до «завгоспа» Януковича пана Кравця. Далі уривок з авторського матеріалу Лириси Олексіївни Гориславець:

«…Джуган Віталій Вікторович — це засновник та бенефіціарний власник ТОВ «Алма Оіл Груп» і підприємства ТОВ «Опт Ойл». З «Алма Оіл Гпуп» вже все зрозуміло, а от ТОВ «Опт Ойл» зареєстроване у липні 2020 року, статутний капітал 7 млн грн. Основний вид діяльності — такий самий. «Опт Ойл» кілька разів виходило на торги в Prozorro як потенційний постачальник пального. Щоправда, поводилося дивно: прийшло, заявило про участь, але не подало жодного документа. Це натяк, що «Опт Ойл» з’являлося на торгах як технічний учасник, без реального наміру змагатися за перемогу. Отже, ТОВ «Опт Ойл» не залишило на Prozorro жодних документів про себе. Проте, зафіксовано дані про контактну особу. Це — Некрасова Алла. У Кременчуці знайшлася одна людина з таким прізвищем та ім’ям, і вона — працює в нафтобізнесі. Некрасова Алла Станіславівна є (або була в минулому) уповноваженою особою чи керівницею таких фірм: «Блекголд», «Креміньпропангаз», «ІТ інвест»…»

Пересунько Олена Анатоліївна — підписант в ТОВ «Альфа груп 77», член комісії з виділу. Кінцевий бенефіціар ТОВ «Альфа груп 77» — Марченко Віталій Валерійович.

Тімошов Василь Іванович — керівник в ТОВ «Альфа груп 77». Кінцевий бенефіціар ТОВ «Альфа груп 77» — Марченко Віталій Валерійович. Юридичною адресою для останніх двох компаній визначено проїзд Галузевий, буд. 70, і за сумісництвом це земельні ділянки, що не лише перебувають в оренді у пана Марченка, але є частиною єдиної виробничо-промислової нафтобази, де розташувалися ділянки для будівництва приватного НПЗ.

Останньою в списку тих, хто в складі погоджувальної комісії узаконив зміни до генплану Кременчука на користь ТОВ «Алма Оіл Груп» зазначена Ткаченко Надія Валентинівна. Вона є керівником та кінцевим бенефіціаром в ТОВ «Авіо Оіл». Вам не здається, адже це саме та компанія, яка свого часу також брала участь в аукціоні на право оренди земельної ділянки. Переможцем у ньому було визнано майбутнього забудовника заводу з переробки вуглеводневої сировини в особі, тільки не дивуйтеся, ТОВ «Алма Оіл Груп».

Висновки

Впевнений, що наведених фактів більш ніж достатньо, аби зрозуміти причинно-наслідковий зв’язок між тим як, на перший погляд, «чиста» компанія ТОВ «Алма Оіл Груп» торувала свій шлях, в складі однієї «організованої групи», заручившись потужною підтримкою кременчуцької влади і особисто мера Малецького. Будь-які аргументи чиновників про створення купи робочих місць, податки, розвиток інфраструктури, численні надходження до міського бюджету просто перетворюються на попіл, після усвідомлення суті висунутих звинувачень вищевказаним особам. Одних лише податків, фігуранти кримінального провадження не сплатили на декілька мільярдів гривень. Так само стає очевидним, що нашим містом керують особи, які готові на все, аби сприяти появі і подальшій діяльності саме «чорних» суб’єктів господарської діяльності з кримінальним шлейфом. Синьо-жовтий стяг перед мерією, для них лише прикриття в процесі прийняття чергових незаконних і протиправних рішень, організації липових громадських слухань, фейкових комісій, протягом багаторічного ґвалтування бюджету і розбазарювання комунальної землі, нерухомості й майна територіальної громади.

Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.