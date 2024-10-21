Неперевершений виступ НАОНІ у Кременчуці: 55-річчя оркестру та підтримка ЗСУ

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У неділю, 20 жовтня, у Кременчуці в міському палаці культури відбувся великий концерт Національного академічного оркестру народних інструментів України — НАОНІ, присвячений 55-річному ювілею колективу.

Шанувальники якісної музики протягом двох годин насолоджувалися звучанням бандури, цимбали, кобзи, скрипки, басолі, ліри, тилинки, зозульки, свирілі, козобасу, бубону, козацької труби. В оркестрі всього близько сорока інструментів!

Концерт обʼєднав вимір класики та сучасності та зачарував своїм звучанням. Сольні виступи знайомили глядачів з унікальними народними інструментами, які багато хто чув вперше в житті.

У мелодіях, що звучали зі сцени, здавалося б оживала самобутня історія українців, віра у невмирущість. Кожен виступ глядачі зустрічали бурхливими оплесками й криками браво.

Вже 55 років НАОНІ є потужною спільнотою завзятих ентузіастів, неперевершених майстрів своєї справи та справжніх патріотів, які міцно тримають оборону на культурному фронті України. Під час широкомасштабного вторгнення оркестр під керівництвом художнього керівника та головного диригента Віктора Гуцала, підтримує Збройні Сили України.

Саме їм, нашим захисниками, НАОНІ присвятили свої найкращі композиції.