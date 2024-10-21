Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Полтавщині затримали розбійника, який забив 71-річного жителя Лохвицької громади до госпіталізації

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 168

Чоловікові загрожує до 15 років тюрми

На Полтавщині поліція затримала жителя Лохвиці, якого підозрюють у розбійному нападі на 71-річного жителя села Токарі Лохвицької громади. Потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини. 

Повідомлення про напад надійшло до поліції Лохвиці 18 жовтня близько 23.00. На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та оперативники. Поліціянти розшукали й затримали підозрюваного — 42-річного місцевого мешканця. За даними правоохоронців, зловмисник проник до будинку потерпілого, побив його і відкрито заволодів грошима. Після цього він утік, але був затриманий поліцією.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану, що кваліфікується за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що влітку в селищі Комишня Миргородського району троє юнаків вдерлися додому до чоловіка, побили його й вимагали грошей.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: розбій Лохвиця
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх