На Полтавщині затримали розбійника, який забив 71-річного жителя Лохвицької громади до госпіталізації

На Полтавщині поліція затримала жителя Лохвиці, якого підозрюють у розбійному нападі на 71-річного жителя села Токарі Лохвицької громади. Потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Повідомлення про напад надійшло до поліції Лохвиці 18 жовтня близько 23.00. На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та оперативники. Поліціянти розшукали й затримали підозрюваного — 42-річного місцевого мешканця. За даними правоохоронців, зловмисник проник до будинку потерпілого, побив його і відкрито заволодів грошима. Після цього він утік, але був затриманий поліцією.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану, що кваліфікується за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що влітку в селищі Комишня Миргородського району троє юнаків вдерлися додому до чоловіка, побили його й вимагали грошей.